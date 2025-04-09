22 Nisan yarım gün mü, okullar tatil mi? 22 Nisan kamu kurumları, bankalar ve sağlık kurumları yarım gün mü açık?

Milli ve dini öneme sahip günler resmi tatil olduğundan kamu kurumlarının tamamı kapalı olurken özel işletmeler faaliyetlerine devam ediyor. 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi tarihler milli bayram olarak kutlanıyor. Benzer şekilde Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini günlerde resmi tatil oluyor. 23 Nisan’a kısa bir zaman kala Salı günü yarım gün olup olmadığı araştırılıyor. Peki 22 Nisan Salı günü bankalar, eczaneler, sağlık ocakları, eczaneler yarım gün mü çalışıyor? İşte, çalışma bilgisi…