22 Nisan yarım gün mü, okullar tatil mi? 22 Nisan kamu kurumları, bankalar ve sağlık kurumları yarım gün mü açık?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurt genelinde düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, kamu kurumları, bankalar, noterler, kargo firmaları ve diğer birçok işletme kapalı oluyor. 23 Nisan öncesindeki 22 Nisan ise Salı gününe denk geliyor. Dini bayramlarda bayram öncesi arefe günü olduğundan yarım gün kabul ediliyor. Peki 22 Nisan yarım gün mü? 22 Nisan Salı okullar yarım gün tatil mi? İşte, merak edilen sorunun yanıtı…

22 Nisan yarım gün mü, okullar tatil mi? 22 Nisan kamu kurumları, bankalar ve sağlık kurumları yarım gün mü açık? - 1

Milli ve dini öneme sahip günler resmi tatil olduğundan kamu kurumlarının tamamı kapalı olurken özel işletmeler faaliyetlerine devam ediyor. 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi tarihler milli bayram olarak kutlanıyor. Benzer şekilde Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini günlerde resmi tatil oluyor. 23 Nisan’a kısa bir zaman kala Salı günü yarım gün olup olmadığı araştırılıyor. Peki 22 Nisan Salı günü bankalar, eczaneler, sağlık ocakları, eczaneler yarım gün mü çalışıyor? İşte, çalışma bilgisi…

TÜRKİYE HABERLERİ

22 Nisan yarım gün mü, okullar tatil mi? 22 Nisan kamu kurumları, bankalar ve sağlık kurumları yarım gün mü açık? - 2

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Pazartesi gününe denk gelecek. 22 Nisan’da tüm kamu kurumları normal çalışma düzeninde faaliyetlerini sürdürecek.

Arefe günleri sadece Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde yarım gün tatil oluyor.

22 Nisan Salı günü okullar, üniversiteler, eczaneler, noterler, kargo firmaları, özel-kamu bankaları ve diğer tüm işletmeler açık olacak. 23 Nisan Çarşamba günü ise resmi tatil olduğundan bu kurumlar kapalı olacak.

22 Nisan yarım gün mü, okullar tatil mi? 22 Nisan kamu kurumları, bankalar ve sağlık kurumları yarım gün mü açık? - 3

2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ 

1 Ocak Yılbaşı - ÇARŞAMBA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - ÇARŞAMBA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - PERŞEMBE

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - PAZARTESİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - SALI

30 Ağustos Zafer Bayramı - CUMARTESİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - ÇARŞAMBA

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