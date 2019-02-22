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22 Şubat 2019 Tarihte bugün neler oldu?

ntv.com.tr

22 Şubat’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 22 Şubat’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?

  • 1

    22 Şubat 1942

    22 Şubat 1942

    Halide Edip Adıvar, ''Sinekli Bakkal'' adlı romanıyla ''CHP Sanat Mükafatı''nı kazandı.

  • 2

    22 Şubat 1950

    22 Şubat 1950
    Yüksek Seçim Kurulu kuruldu.
  • 3

    22 Şubat 1962

    22 Şubat 1962

    Ankara'da Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir ve arkadaşları, hükümet darbesi yapmak istediler ancak kalkışma bastırıldı, katılan subaylar emekliye sevk edildi. Bazı üst rütbeli subayların görev yerleri değiştirildi. Hükümet, verdiği söz doğrultusunda darbecileri 30 Nisan'da affetti.

  • 4

    22 Şubat 1963

    22 Şubat 1963
    Sinema Sanatçısı Salih Tozan 49 yaşında öldü.
  • 5

    22 Şubat 1972

    22 Şubat 1972
    Uçakla gelen yolcuların gümrüksüz alışveriş yapabilecekleri ilk ''free shop'' İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıldı.
  • 6

    22 Şubat 2001

    22 Şubat 2001

    Merkez Bankası, dalgalı kura geçişin ilk gününde doların fiyatını 689 bin liradan 964 bin liraya çıkardı. Faizler yüzde 5 bin 200'leri gördü.

  • 7

    22 Şubat 2005

    22 Şubat 2005
    Felsefe dünyasının önemli isimlerinden Prof. Dr. Nermi Abdurrahman Uygur, 80 yaşında İstanbul'da vefat etti.
  • 8

    22 Şubat 2012

    22 Şubat 2012
    Türk sinemasında önemli filmlere imza atan ve pek çok ödül kazanan yönetmen ve senarist Yusuf Kurçenli, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti.
  • 9

    22 Şubat 2014

    22 Şubat 2014

    Ukrayna Meclis Başkanı Vladimir Ribak, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Devlet Başkanı Yanukoviç, Kiev’den ayrılarak bilinmeyen bir yere gitti. Hapiste bulunan eski Başbakan Yulia Timoşenko'nun "sağ kolu" olarak bilinen Aleksandr Turçinov, yeni Meclis Başkanı oldu.

  • 10

    22 Şubat 2015

    22 Şubat 2015
    Türkiye, Şah Fırat Operasyonu ile Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'nu Süleyman Şah'ın kabriyle, Suriye'de sınıra mücavir Suriye Eşmesi köyünün kuzeyinde ve aynı büyüklükteki araziye geçici olarak taşıdı.
  • 11

    22 Şubat 2016

    22 Şubat 2016
    Mustafa Koç'un ölümünün ardından Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığına Ömer Koç, Başkan Vekilliğine ise Ali Koç getirildi.
  • 12

    22 Şubat 2017

    22 Şubat 2017
    Milli Savunma Bakanlığınca yapılan düzenleme sonucunda Genelkurmay Karargahı, kuvvet komutanlıkları ve bağlı birliklerde görev yapan kadın subay ve astsubayların başörtüsü takabilmesi kararlaştırıldı.
  • 13

    22 Şubat 2018

    22 Şubat 2018
    Devlet büyüklerinin kriptolu telefonlarının usulsüz dinlenmesine ilişkin davada, kapatılan TİB Başkanvekili Osman Nihat Şen ile darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunan FETÖ'nün sivil imamı Harun Biniş'in de aralarında olduğu 24 sanığa 10 yıl 6 ay ile 68 yıl 3 ay arasında değişen sürelerde hapis cezaları verildi.
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