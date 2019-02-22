22 Şubat 2019 Tarihte bugün neler oldu?
ntv.com.tr
22 Şubat’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 22 Şubat’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?
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22 Şubat 1942
Halide Edip Adıvar, ''Sinekli Bakkal'' adlı romanıyla ''CHP Sanat Mükafatı''nı kazandı.
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22 Şubat 1950Yüksek Seçim Kurulu kuruldu.
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22 Şubat 1962
Ankara'da Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir ve arkadaşları, hükümet darbesi yapmak istediler ancak kalkışma bastırıldı, katılan subaylar emekliye sevk edildi. Bazı üst rütbeli subayların görev yerleri değiştirildi. Hükümet, verdiği söz doğrultusunda darbecileri 30 Nisan'da affetti.
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22 Şubat 1963Sinema Sanatçısı Salih Tozan 49 yaşında öldü.
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22 Şubat 1972Uçakla gelen yolcuların gümrüksüz alışveriş yapabilecekleri ilk ''free shop'' İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıldı.
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22 Şubat 2001
Merkez Bankası, dalgalı kura geçişin ilk gününde doların fiyatını 689 bin liradan 964 bin liraya çıkardı. Faizler yüzde 5 bin 200'leri gördü.
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22 Şubat 2005Felsefe dünyasının önemli isimlerinden Prof. Dr. Nermi Abdurrahman Uygur, 80 yaşında İstanbul'da vefat etti.
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22 Şubat 2012Türk sinemasında önemli filmlere imza atan ve pek çok ödül kazanan yönetmen ve senarist Yusuf Kurçenli, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti.
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22 Şubat 2014
Ukrayna Meclis Başkanı Vladimir Ribak, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Devlet Başkanı Yanukoviç, Kiev’den ayrılarak bilinmeyen bir yere gitti. Hapiste bulunan eski Başbakan Yulia Timoşenko'nun "sağ kolu" olarak bilinen Aleksandr Turçinov, yeni Meclis Başkanı oldu.
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22 Şubat 2015Türkiye, Şah Fırat Operasyonu ile Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'nu Süleyman Şah'ın kabriyle, Suriye'de sınıra mücavir Suriye Eşmesi köyünün kuzeyinde ve aynı büyüklükteki araziye geçici olarak taşıdı.
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22 Şubat 2016Mustafa Koç'un ölümünün ardından Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığına Ömer Koç, Başkan Vekilliğine ise Ali Koç getirildi.
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22 Şubat 2017Milli Savunma Bakanlığınca yapılan düzenleme sonucunda Genelkurmay Karargahı, kuvvet komutanlıkları ve bağlı birliklerde görev yapan kadın subay ve astsubayların başörtüsü takabilmesi kararlaştırıldı.
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22 Şubat 2018Devlet büyüklerinin kriptolu telefonlarının usulsüz dinlenmesine ilişkin davada, kapatılan TİB Başkanvekili Osman Nihat Şen ile darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunan FETÖ'nün sivil imamı Harun Biniş'in de aralarında olduğu 24 sanığa 10 yıl 6 ay ile 68 yıl 3 ay arasında değişen sürelerde hapis cezaları verildi.