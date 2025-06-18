22 yaşında kendi bahçesini kurdu: Şimdi taleplere yetişemiyor
Düzce'de 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Muhammet Bilal Köse, 20 dönümlük arazide kurduğu yaban mersini bahçesiyle hem üretim yapıyor hem de ziyaretçilere meyve hasadı deneyimi sunuyor.
Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Muhammet Bilal Köse, bir akademisyeninin tavsiyesiyle yaban mersini tarımına yönelerek 2022 yılında ailesiyle birlikte 20 dönüm arazi üzerinde blueberry (yaban mersini) bahçesi kurdu. Fındık ve mısıra alternatif ürün arayışıyla çıktığı bu yolda, 3 yıl boyunca sabır ve emekle çalışarak üretime başladı.