22 yaşında kendi bahçesini kurdu: Şimdi taleplere yetişemiyor

''KORONAVİRÜSTEN SONRA TALEP ARTTI''

Hem okuyor hem yaban mersini yetiştiriyor

Girişimcilik ve üretim sürecini anlatan Muhammet Bilal Köse, şunları söyledi:

"2022 yılında ailemle bu arsayı satın aldık. Fındığa alternatif olarak blueberry diye bilinen yaban mersini yetiştirmeyi düşündük. Düzce Üniversitesi'nde Emrah Çiçek hocamızın desteğiyle bahçemizi kurduk. 20 dönüm arazi üzerine blueberry ve frambuaz yetiştiriciliği yapıyoruz. Biraz daha fındık ve mısırın dışında ürün yetiştirmek istedim. Farklı bir ürün olsun istedik.

Ürünün sağlığa faydalarını da bildiğimiz ve koronavirüs döneminden sonra bu ürüne talepte arttığı için blueberry yetiştirmeye karar verdik. Şu anda ürün gamını berry grubundan frambuaz, kuş üzümü ve böğürtlen gibi ürünlerle genişletmeyi düşünüyoruz. Hem okuyup hem yaban mersini yetiştirmek ilk zamanlarda biraz zorladı. Bahçemiz şu an kurulum sürecini atlattığı için bundan sonra hem okulumu hem de yaban mersini yetiştiriciliğini daha iyi yapacağım. Bu sene bizim ticari olarak ilk hasadımız. Geçen yıl çok az ürün çıkmıştı.''



