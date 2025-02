22 yaşındaki kadın önce taksi sonra dolmuş şoförü oldu

''Bir kadın istediği zaman her şeyi yapabilir. Tabi şaşıranlar veya tepki gösterenler oluyor. Bir kadının dolmuşta çalışması alışılmışın dışında olan bir durum garip karşılanabiliyor ama biz istedikten sonra yapamayacağımız hiçbir şey yok. Ben şu an yanımda kadın bir şoför arkadaşım olsun isterim. Ben kadınlara önyargılı yaklaşılmamasını istiyorum. Kadınlar istediği zaman, istediği her şeyi yapabilirler. İnanmak başarmanın yarısıdır. Biz de hep beraber başaracağız.

'Ben yapabilir miyim?' diye düşünmesinler, yapabilirler. Ben de ilk başta 'Yapabilir miyim?' diye düşündüm. Ama sonrasında yapılabileceğini gördüm. Kadınlarımız korkuyor, cesaret edemiyorlar ama cesaret edemeyecek hiçbir durum yok.''