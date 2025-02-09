22 yaşındaki kadın önce taksi sonra dolmuş şoförü oldu
Sakarya'da çocuk yaşta başlayan araba sevgisi, 22 yaşındaki kadını önce taksi sonra dolmuş şoförü yaptı. Sabahın ilk ışıklarında direksiyon başına geçen kadın, kabiliyetiyle erkeklere taş çıkartırken, sempatik tavırlarıyla da yolcuların memnuniyetini kazanıyor.
Sakarya'da yaşayan 22 yaşındaki Hilal Serap Alemdar, çocuk yaşta başlayan araba sevgisiyle ehliyetini aldıktan sonra önce şoförlüğü yaptı, şimdilerde ise dolmuş şoförlüğü yapıyor.
Çocuk yaşta başlayan araba sevdası kariyerine yeni bir yön veren Alemdar, sabahın ilk ışıklarında direksiyon başına geçiyor. Şoförlüğüyle adeta erkeklere taş çıkartan Alemdar, sempatik tavırlarıyla müşterilerden beğeni alıyor. Kadının her alanda iş yapabileceğinin gösteren Alemdar, hemcinslerine de örnek oluyor.