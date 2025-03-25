220 bin TL kredi çekip, ip askı ve dolgu yaptırdı: Estetik sonrası hayatı kâbusa döndü

Mağduriyetimin giderilmesini söylememe rağmen 'Dava açın kabul etmiyoruz, bizim hatamız değil' dediler ve ben dosyayı avukatıma verdim. 220 bin TL kredi çekip ben bu işlemi yaptırdım. Ben mağdur oldum. Mağduriyetim ise karşılanmıyor. Kimse mağdur olmasın. Bundan kaynaklı yüksek miktarlarda paralar alıp da vadettikleri yüzleri gerçekleştirmiyorlar. Bana ip askılar en aşağı 2 en fazla 3 yıl gideceğini söylediler. Ama 4 ay sonra düştü. Vadettikleri yüzü ve günleri asla kullanmadım. Kimse kandırılmasın. Ben davamı açtım, sonuna kadar da davamın peşinden gideceğim" dedi.