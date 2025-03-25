220 bin TL kredi çekip, ip askı ve dolgu yaptırdı: Estetik sonrası hayatı kâbusa döndü
Antalya'da 40 yaşındaki Ada Mert ismindeki bir kadın, özel bir klinikte ip askısı ve dolgu estetiği yaptırdıktan sonra yüzünde problemler yaşadığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Mert, "Bana ip askılar en aşağı 2 en fazla 3 yıl gideceğini söylediler. Ama 4 ay sonra düştü. Vadettikleri yüzü ve günleri asla kullanmadım. Kimse kandırılmasın. Ben davamı açtım, sonuna kadar da davamın peşinden gideceğim" dedi.
Alanya ilçesinde Ada Mert (40), 2024 yılının Ağustos ayında Antalya'da doktor tavsiyesi üzerine bir klinikte yüzüne ip askı yöntemi, ağız ve çeneye ise dolgu estetiği yaptırdı. Yaptırdığı estetikten sonra Mert, iddiaya göre estetiğinin 3 gün sonra bozulduğunu fark edip yaşadığı süreci klinik yetkililerine aktardı. Mert ardından, doktordan şikayetçi oldu.