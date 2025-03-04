23 bin liraya satın alıp, 36 bin liraya modifiye ettiler: İlgi görünce üretip satma kararı aldılar

Araçları modifiye ederek, hızlandırdık. Bu araçları üretip, satmayı hedefliyoruz. Şu an Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Bir scooter markasıyla anlaşmaktayız. Genç arkadaşların bu araçlara yoğun ilgisi var. Biz, bu yüzden de üretip, satmayı düşünüyoruz. İnsanların eğlenebileceği bir aktivitesi olsun.