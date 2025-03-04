23 bin liraya satın alıp, 36 bin liraya modifiye ettiler: İlgi görünce üretip satma kararı aldılar
Bursa’da, e-ticaretle uğraşan Can İrik (28) ile Koray Adıyaman (28), 6 ay önce internet üzerindeki bir ilan sitesinden 23 bin liraya satın alıp, 36 bin liraya modifiye ettikleri ‘Go-kart’ araçlarıyla, sosyal medya için kuryelik videosu çekti. Evde birbirine kahve servisini de bu araçla yapan İrik ile Adıyaman, Go-kart aracı talep görünce, üretimini yapıp, satma kararı aldı.
Bursa'da yaşayan ve e-ticaretle uğraşan Can İrik ile arkadaşı Koray Adıyaman, 6 ay önce internet üzerindeki bir ilan sitesinde görüp, 23’er bin liraya satın aldıkları iki Go-kart aracını, 36’şar bin liraya modifiye etti.