23 Eylül ekinoksu nedir? Sonbahar ekinoksunda neler olur? (Sonbahar ekinoksu özellikleri)
Sonbahar ekinoksu, 23 Eylül tarihinin yaklaşmasıyla birlikte merak edilmeye başladı. Yılda iki defa yaşanan ekinoks olayı, doğa olaylarını takip eden vatandaşların dikkatini çekiyor. 23 Eylül sonbahar ekinoksuyla birlikte gündüz ve gece eşitlenecek ve yaz ayı sona erecek. Peki, 23 Eylül ekinoksu nedir? Sonbahar ekinoksunda neler olur?
Ekinoks gündüz ile gecenin eşit olması anlamına geliyor. Bu doğa olayı 21 Mart ve 23 Eylül'de gerçekleşiyor. Dünyanın eğimi nedeniyle, Kuzey ve Güney Yarımküre güneş ışığını ve sıcaklığını en doğrudan alma konusunda yer değiştirir. Gündönümleri, her iki yarımkürede de güneşe doğru en büyük (veya en az) eğimimizi gösterir. Ekinokslar gündönümlerinin ortasına denk gelir.