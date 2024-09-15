23 Eylül'de ne olur? 23 Eylül ekinoks özellikleri

Kuzey Yarımküre'de sonbahar ekinoksu , Güneş'in güneye doğru gök ekvatorunu geçtiği 22 veya 23 Eylül civarında gerçekleşir. Peki, 23 Eylül'de ne olur? 23 Eylül ekinoks özellikleri neler?

23 Eylül'de ne olur? 23 Eylül ekinoks özellikleri - 1

Gündönümleri ve ekinoksları Dünya'daki mevsimlerin değişimini işaret etmektedir. Dünya'daki mevsimler, gezegen Güneş etrafında dönerken ekseninde hafifçe eğik olduğu için değişir. Bu, Dünya'daki farklı noktaların yılın farklı zamanlarında daha fazla veya daha az güneş ışığı aldığı anlamına gelir. Dünya eğik olmasaydı, Güneş her zaman Ekvator'un tam üzerinde görünürdü, belirli bir konumun aldığı ışık miktarı sabit olurdu ve mevsimler olmazdı. Ayrıca ekinoksları veya gündönümlerini işaretlemeye gerek kalmazdı. İki gündönümü Haziran (20 veya 21) ve Aralık (21 veya 22) aylarında gerçekleşir.Ekinokslar Mart (yaklaşık 21 Mart) ve Eylül (yaklaşık 23 Eylül) aylarında gerçekleşir. Bunlar Güneş'in Ekvator'un tam üzerinde olduğu ve gece ile gündüzün eşit uzunlukta olduğu günlerdir.

TÜRKİYE HABERLERİ

23 Eylül'de ne olur? 23 Eylül ekinoks özellikleri - 2

23 EYLÜL EKİNOKS ÖZELLİKLERİ

Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar.

23 Eylül'de ne olur? 23 Eylül ekinoks özellikleri - 3

Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre’de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre’de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

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