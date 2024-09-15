23 Eylül'de ne olur? 23 Eylül ekinoks özellikleri

Gündönümleri ve ekinoksları Dünya'daki mevsimlerin değişimini işaret etmektedir. Dünya'daki mevsimler, gezegen Güneş etrafında dönerken ekseninde hafifçe eğik olduğu için değişir. Bu, Dünya'daki farklı noktaların yılın farklı zamanlarında daha fazla veya daha az güneş ışığı aldığı anlamına gelir. Dünya eğik olmasaydı, Güneş her zaman Ekvator'un tam üzerinde görünürdü, belirli bir konumun aldığı ışık miktarı sabit olurdu ve mevsimler olmazdı. Ayrıca ekinoksları veya gündönümlerini işaretlemeye gerek kalmazdı. İki gündönümü Haziran (20 veya 21) ve Aralık (21 veya 22) aylarında gerçekleşir.Ekinokslar Mart (yaklaşık 21 Mart) ve Eylül (yaklaşık 23 Eylül) aylarında gerçekleşir. Bunlar Güneş'in Ekvator'un tam üzerinde olduğu ve gece ile gündüzün eşit uzunlukta olduğu günlerdir.