23 Nisan eczaneler açık mı? Bugün nöbetçi eczaneler mi çalışıyor, hangi eczaneler kapalı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birçok kurum kapalı olacak. Özellikle sağlık kurumlarından ilaç yazdıranlar ve tedavi olmak isteyenler ise eczanelerin çalışma durumuna odaklandı. Sağlık kurumlarından olan hastanelerin acil servisleri hizmet vermeye devam ederken sağlık ocakları ise tam gün kapalı olacak. Normal şartlarda eczaneler haftanın 5 (beş) günü hizmet verirken hafta sonu ise nöbet sistemine uygun olarak çalışıyor. Eczaneler genellikle sabah saat 09.00’da açılıyor. Peki Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan’da eczaneler çalışıyor mu? İşte, çalışma bilgisi…
Eczanelerin çalışma saatleri ve günleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile birlikte tekrar gündeme geldi. Bugün kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak ve hizmet vermeyecek. 23 Nisan dolayısıyla kargo firmaları, bankalar, PTT, okullar, üniversiteler ve diğer birçok işletme kapalı olacak. Tedavilerini sürdürebilmeleri için eczanelerden ilaç temin edecekler ise çalışma saatlerine ulaşmak için araştırma yapıyor. Normal çalışma saatlerinin dışında kalan bölümlerde nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam ediyor. Peki 23 Nisan eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı? İşte, eczanelere ilişkin son durum…