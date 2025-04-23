23 Nisan eczaneler açık mı? Bugün nöbetçi eczaneler mi çalışıyor, hangi eczaneler kapalı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birçok kurum kapalı olacak. Özellikle sağlık kurumlarından ilaç yazdıranlar ve tedavi olmak isteyenler ise eczanelerin çalışma durumuna odaklandı. Sağlık kurumlarından olan hastanelerin acil servisleri hizmet vermeye devam ederken sağlık ocakları ise tam gün kapalı olacak. Normal şartlarda eczaneler haftanın 5 (beş) günü hizmet verirken hafta sonu ise nöbet sistemine uygun olarak çalışıyor. Eczaneler genellikle sabah saat 09.00’da açılıyor. Peki Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan’da eczaneler çalışıyor mu? İşte, çalışma bilgisi…

23 Nisan eczaneler açık mı? Bugün nöbetçi eczaneler mi çalışıyor, hangi eczaneler kapalı? - 1

Eczanelerin çalışma saatleri ve günleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile birlikte tekrar gündeme geldi. Bugün kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak ve hizmet vermeyecek. 23 Nisan dolayısıyla kargo firmaları, bankalar, PTT, okullar, üniversiteler ve diğer birçok işletme kapalı olacak. Tedavilerini sürdürebilmeleri için eczanelerden ilaç temin edecekler ise çalışma saatlerine ulaşmak için araştırma yapıyor. Normal çalışma saatlerinin dışında kalan bölümlerde nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam ediyor. Peki 23 Nisan eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı? İşte, eczanelere ilişkin son durum…

TÜRKİYE HABERLERİ

23 Nisan eczaneler açık mı? Bugün nöbetçi eczaneler mi çalışıyor, hangi eczaneler kapalı? - 2

BUGÜN (23 NİSAN) ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

23 Nisan resmi tatil olduğundan eczaneler bugün kapalı olacak. Nöbetçi eczaneler ise gün boyunca hizmet vermeye devam edecek.

Vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerin odaları üzerinden açık olan nöbetçi eczanelerini öğrenebilecek. Ayrıca İstanbul’da yaşayanlar İl Sağlık Müdürlüğü nöbetçi eczaneler listesini takip edebilir.

23 Nisan eczaneler açık mı? Bugün nöbetçi eczaneler mi çalışıyor, hangi eczaneler kapalı? - 3

81 ilde, 23 Nisan Çarşamba günü nöbetçi olan eczaneler ise e-Devlet üzerinden TİTCK - Nöbetçi Eczane sorgula” bölümünden öğrenilebilir.

Aşağıda bulunan bağlantı üzerinden e-Devlet’e giriş yapan kullanıcılar il ve tarih seçimi yaparak nöbetçi eczanelere ulaşabilirler.

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23 Nisan eczaneler açık mı? Bugün nöbetçi eczaneler mi çalışıyor, hangi eczaneler kapalı? - 4

HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞMA BİLGİSİ

Resmi tatil günlerinde hastanelerin acil servisleri kesintisiz olarak hizmet vermeye devam ediyor. Benzer şekilde ambulans gibi ulaşım araçları da aktif olarak çalışıyor. 23 Nisan’da aile sağlığı merkezi veya diğer bir ifadeyle sağlık ocakları kapalı olacak. Aile Sağlığı Merkezleri tekrar 24 Nisan Perşembe günü çalışmaya devam edecek.

23 Nisan eczaneler açık mı? Bugün nöbetçi eczaneler mi çalışıyor, hangi eczaneler kapalı? - 5

BUGÜN KAPALI OLAN KURUMLAR HANGİLERİ?

Özel ve kamu bankaları, tüm kargo firmaları, okullar, üniversiteler kapalı olacak. Bankalarla birlikte Borsa İstanbul’da faaliyetlerine ara verecek. Belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, muhtarlıklarla beraber bütün kamu kurumları kapalı olacak. Kapalı olan işletmeler 24 Nisan Perşembe günü normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. 

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