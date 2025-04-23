23 Nisan eczaneler açık mı? Bugün nöbetçi eczaneler mi çalışıyor, hangi eczaneler kapalı?

Eczanelerin çalışma saatleri ve günleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile birlikte tekrar gündeme geldi. Bugün kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak ve hizmet vermeyecek. 23 Nisan dolayısıyla kargo firmaları, bankalar, PTT, okullar, üniversiteler ve diğer birçok işletme kapalı olacak. Tedavilerini sürdürebilmeleri için eczanelerden ilaç temin edecekler ise çalışma saatlerine ulaşmak için araştırma yapıyor. Normal çalışma saatlerinin dışında kalan bölümlerde nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam ediyor. Peki 23 Nisan eczaneler çalışıyor mu, kapalı mı? İşte, eczanelere ilişkin son durum…