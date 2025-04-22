23 Nisan etkinlikleri İstanbul, Ankara, İzmir: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan etkinlik takvimi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkenin dört yanında coşkuyla ve çeşitli aktivitelerle kutlanacak. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere 81 ilde ve ilçelerde binlerce çocuk ve onlara eşlik eden milyonlar, kutlamalara katılacak. Konserler, tiyatrolar, atölyeler, dans gösterileri seyircileri bekliyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir 23 Nisan etkinlikleri...

23 Nisan etkinlikleri İstanbul, Ankara, İzmir: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan etkinlik takvimi - 1

TBMM'nin açılışı olan 23 Nisan, Mustafa Kemal Atatürk tarafından yıllar önce çocuklara bayram olarak armağan edilmişti. O yıllardan itibaren milyonlarca minik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı caddelerde kutlamayı sürdürüyor. İl ve ilçelerde 23 Nisan'a özel etkinlikler düzenleniyor. Bu yıl da İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde birbirinden farklı içeriğe sahip 23 Nisan etkinlikleri planlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

23 Nisan etkinlikleri İstanbul, Ankara, İzmir: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan etkinlik takvimi - 2

İSTANBUL 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ

İstanbul'da İBB'nin programladığı 23 Nisan etkinlikleri 19 Nisan Cumartesi başladı. Belediyenin kutlamalarında; atölyeler, yüz boyama, maskotlar, çocuk konserleri, illüzyon gösterileri, pantomim gösterisi ve İBB orkestraları yer alıyor.

İBB Saraçhane Parkı

22 Nisan Salı
12.00 İBB Orkestraları "Minik Notalar"
13.00 Demokrasi Atölyesi - P4c Felsefe
14.00 Ejderha Koca Ağız Çocuk Tiyatrosu
14.00 Ritim Atölyesi
15.00 İleri Dönüşüm Atölyesi

23 Nisan Çarşamba

12.00 İBB Orkestraları "Minik Notalar"
12.00 Ritim Atölyesi
13.00 İleri Dönüşüm Atölyesi
14.00 Bir Çocuk Masalı: Turunç'un Bahçesi Çocuk Tiyatrosu
14.30 Taş Boyama Atölyesi
16.00 Kendi Enstrümanımı Yapıyorum Atölyesi

Artİstanbul Feshane

23 Nisan Çarşamba
11.00 Mask Atölyesi
12.30 Çim Adam Atölyesi
13.00 Sosis Balon Katlama, Yüz Boyama
14.00 Hayvan Figürleri Atölyesi
14.00 Kabuk Çocuk Tiyatrosu
15.30 Picasso Resim Atölyesi

23 Nisan etkinlikleri İstanbul, Ankara, İzmir: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan etkinlik takvimi - 3

Çubuklu Siloları

23 Nisan Çarşamba
12.00 Uçurtma Atölyesi
13.00 Maskot Bando
13.00 Sokak Sanatları
13.00 Maskotlar
13.00 Sosis Balon Katlama, Yüz Boyama
13.00 Şişme Oyun Alanları
14.00 Robotik Kodlama Atölyesi
14.00 Nöro Oyun Çocuk Tiyatrosu
15.00 Zumba Kids
15.00 İBB Oda Müziği Topluluğu Vals Atölyesi
16.00 Tahta Robot Yapımı Atölyesi
16.00 Bubble Show
17.00 Handan Belivermiş Çocuk Konseri

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

23 Nisan Çarşamba
14.00-16.00 Çocuk Atölyeleri, Yüz Boyama, Balon Katlama ( Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu Önü)
15.00 İBB Bandosu “Bando Çalıyor Çocuklar Söylüyor” Konseri
15.30 İBB Çocuk & Yuvamız İstanbul Üsküdar Yavuztürk ÇEM 23 Nisan Çocuk Korosu Konseri
15.45 İBB Çocuk & Yuvamız İstanbul Ümraniye Esenkent ÇEM Dans Gösterisi
15.50 Harika Kanatlar Müzikali
16.30 KKTC Halk Dansları Topluluğu
16.40 İllüzyon Gösterisi
16.55 Kukuli Müzikali
18.00 Kosova Halk Dansları Topluluğu
18.10 İBB Sanat Eğitimleri Halk Dansları Grubu
18.20 Kral Şakir & Fil Necati
18.55 Kazakistan Halk Dansları Topluluğu
19.10 Ataşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu
19.30 Tüm Topluluklar Toplu Dans Gösterisi

Miniatürk

23 Nisan 2025

11.00- 12.00 – Yüz Boyama
12.00 – 13.00 – 23 Nisan Şapka Yapımı Atölyesi
13.00 – 14.00 – 23 Nisan Bando Kortej
14.00 – 15.00 – Jonklör Gösterisi
15.00 – 16.00 – 23 Nisan Çocuk Konseri
16.00 – 17.00 – İlüzyon Gösterisi

23 Nisan etkinlikleri İstanbul, Ankara, İzmir: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan etkinlik takvimi - 4

Dijital Deneyim Müzesi

23 Nisan 2025
12.00 – 13.00 – 23 Nisan Şapka Yapım
13.00 – 14.00 – Bando Kortej
14.00 – 15.00 – Geri Dönüşümden Robot Yapım
15.00 – 16.00 – Jonglör
16.00 – 17.00 – Bayrak Yapım Atölyesi
Sunucu ve Oyunlar, Yüz Boyama – Tüm gün

Panorama 1453 Tarih Müzesi

23 Nisan 2025
12.00 – 13.00 – Resim Atölyesi
13.00 – 14.00 – Resim Atölyesi
14.00 – 15.00 – Seramik Boyama Atölyesi
15.00 – 16.00 – Seramik Boyama Atölyesi
16.00 – 17.00 – Bez Çanta Yapımı
17.00 – 18.00 – Bez Çanta Yapımı

Müze Gazhane

23 Nisan 2025
12.00 – 17.00 – Sosis Balon (Meydan)
12.00 – 17.00 – Yüz Boyama (Meydan)
12.00 – 17.00 – Rüzgar Gülü Atölyesi (Meydan)
12.00 – 17.00 – Kum Boyama Atölyesi ( Meydan)
12.00 – 17.00 – Karnaval Oyunları ( Meydan)
12.00 – 17.00 – Sekolin Salıncak ( Meydan)
12.00 – Uçurtma Atölyesi ( T Atölye)
12.30 – Zumba Kids (Q Deck)
13.00 – 23 Nisan Bandosu (Meydan)
13.30 – Bez Çanta Atölyesi
14.00 – 23 Nisan Bandosu ( Meydan)
14.30 – Zumba Kids(Q Deck)
15.00 – Dans Atölyesi ( T Atölye)
16.00 – Çocuklar için Ritim Atölyesi ( T Atölye)

ARNAVUTKÖY

23 Nisan Çarşamba
11.00 Hayvan Mask Atölyesi
12.30 İleri Dönüşüm Atölyesi
13.00 Zumba Kids
13.00 Maskot Bando
13.00 Sokak Sanatları
13.00 Sosis Balon Katlama, Yüz Boyama
13.00 Bubble Show
14.00 Hayalimdeki Şehri Çiziyorum Atölyesi
15.30 Çim Adam Atölyesi

23 Nisan etkinlikleri İstanbul, Ankara, İzmir: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan etkinlik takvimi - 5

ANKARA 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ

Ankara'daki 23 Nisan etkinlikleri ATA Çiftlik, Gençlik Parkı, Aile Yaşam Merkezleri, Çocuk Kulüpleri ve Çocuk Etkinlik Merkezlerinde düzenlenecek.

23 Nisan Çarşamba günü saat 11:00 - 17:30 arasında ATA Çiftliği sahnesinde, 

24-25 Nisan'da Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu’nda saat 13.15-17.00 arasında etkinlikler gerçekleşecek.

ABB'nin Gezici Etkinlik Aracı, 20 Nisan’da Güdül Meydan, 21 Nisan’da Şereflikoçhisar Belediyesi Kültür Merkezi park alanı, 22 Nisan’da Keçiören Kalaba Kent Meydanı, 24 Nisan’da Elmadağ İsmet Paşa Parkı, 25 Nisan’da Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı’nda 11.00 ve 16.00 saatleri arasında; 23 Nisan’da ise ATA Çiftliği’nde 10.00-17.30 saatleri arasında çocuklarla buluşacak.

23 Nisan etkinlikleri İstanbul, Ankara, İzmir: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan etkinlik takvimi - 6

İZMİR 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ

İzmir'de resmi programı 23 Nisan saat 09:30'da Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak. Ancak şehrin dört yanında konserler, spor etkinlikleri, atölyeler düzenlenecek.

23 Nisan’da saat 13.00-19.00 arasında Kültürpark'ta bir dolu program düzenlenecek.

12:00 - 15:00 arasında Kültürparkta'ki çadırda da birçok aktivite misafirleri bekliyor olacak.

14:00 - 16:0 arasında Konak İskelesi'nden tarihi Bergama Vapuru çocuklara yönelik Körfez turu yapacak. Gaziemir'de Gökçe konseri düzenlenecek.

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