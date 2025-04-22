23 Nisan etkinlikleri İstanbul, Ankara, İzmir: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan etkinlik takvimi

TBMM'nin açılışı olan 23 Nisan, Mustafa Kemal Atatürk tarafından yıllar önce çocuklara bayram olarak armağan edilmişti. O yıllardan itibaren milyonlarca minik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı caddelerde kutlamayı sürdürüyor. İl ve ilçelerde 23 Nisan'a özel etkinlikler düzenleniyor. Bu yıl da İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde birbirinden farklı içeriğe sahip 23 Nisan etkinlikleri planlandı.