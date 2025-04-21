23 Nisan ile ilgili şiirler 2025: En güzel, popüler 23 Nisan şiirleri kısa ve uzun

UZUN - KISA EN POPÜLER 23 NİSAN ŞİİRLERİ

Dünyayı Verelim Çocuklara

Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne.

Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar.

Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında.

Dünyayı çocuklara verelim.

Kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi.

Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar.

Dünyayı çocuklara verelim.

Bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı.

Çocuklar dünyayı alacak elimizden.

Ölümsüz ağaçlar dikecekler.

Nazım Hikmet

23 Nisan

23 Nisan…

Yurdu koruyan,

Yarını kuran,

Sen çocuğum.



Eskiyi unut,

Yeni yolu tut,

Türklüğe umut,

Sen ol çocuğum.



Bizi kurtaran,

Öndere inan,

Sözünü tutan,

Sen ol çocuğum.



Küçüksün bugün,

Yarın büyürsün,

Her işte üstün

Sen ol çocuğum,



Çalışıp öğren,

Her şeyi bilen

Yurduna güven

Sen ol çocuğum.



Hasan Ali Yücel