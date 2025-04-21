23 Nisan ile ilgili şiirler 2025: En güzel, popüler 23 Nisan şiirleri kısa ve uzun

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her sene dünya çocukları ile beraber 23 Nisan'da kutlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, dünya üzerinde ilk ve tek bayramdır. TBMM'nin açılış yıl dönümü olan 23 Nisan günü, 1921 yılından bu yana bayram olarak kutlanıyor. Çocukların bayramını kutlamak adına en güzel 23 Nisan şiirleri öne çıkıyor. Uzun ve kısa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiiri...

23 Nisan ile ilgili şiirler 2025: En güzel, popüler 23 Nisan şiirleri kısa ve uzun - 1

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, TBMM'nin açılış tarihi olan 23 Nisan'ı miniklere bayram olarak armağan etti. Her yıl 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak tüm yurtta farklı etkinliklerle kutlanıyor. Dünya çocuklarının da katılımıyla gerçekleşen 23 Nisan kutlamaları için en popüler şiir seçenekleri de araştırılıyor. İşte, en güzel, anlamlı 23 Nisan temali şiirler...

TÜRKİYE HABERLERİ

23 Nisan ile ilgili şiirler 2025: En güzel, popüler 23 Nisan şiirleri kısa ve uzun - 2

UZUN - KISA EN POPÜLER 23 NİSAN ŞİİRLERİ

Dünyayı Verelim Çocuklara

Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne.
Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar.
Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında.
Dünyayı çocuklara verelim.
Kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi.
Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar.
Dünyayı çocuklara verelim.
Bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı.
Çocuklar dünyayı alacak elimizden.
Ölümsüz ağaçlar dikecekler.

Nazım Hikmet 

23 Nisan

23 Nisan…
Yurdu koruyan,
Yarını kuran,
Sen çocuğum.

Eskiyi unut,
Yeni yolu tut,
Türklüğe umut,
Sen ol çocuğum.

Bizi kurtaran,
Öndere inan,
Sözünü tutan,
Sen ol çocuğum.

Küçüksün bugün,
Yarın büyürsün,
Her işte üstün
Sen ol çocuğum,

Çalışıp öğren,
Her şeyi bilen
Yurduna güven
Sen ol çocuğum.

Hasan Ali Yücel

23 Nisan ile ilgili şiirler 2025: En güzel, popüler 23 Nisan şiirleri kısa ve uzun - 3

Bizim Bayramımız

Bu gelen bizim bayram.
Yükseldi bak ünümüz.
23 Nisan bizim,
En şerefli günümüz!

Al bayrağı açalım,
Gel gidelim törene.
Bin teşekkür, bizlere,
Bugünleri verene…

Bizim için harcanan,
Boşa gitmez bu emek,
Çünkü her Türk çocuğu,
23 Nisan demek…

İsmail Hakkı Sunat

23 Nisan

Dün sabah anneciğim
Öperek, dedi: Uyan
Bugün senin bayramın,

Kalk, bak süslendi her yan.
Baktım her taraf süslü,
Sokaklar dolu insan.

Dedim: Anne bu neden
Dedi: 23 Nisan.

Temel bayrammış, inan
Kutlu olsun kardeşim
Geldi 23 Nisan.

R. Gökalp Arkın

23 Nisan ile ilgili şiirler 2025: En güzel, popüler 23 Nisan şiirleri kısa ve uzun - 4

Çocuklar Kardeş Oldu mu

Daha bir ballanır uyku
Çocuklar kardeş oldu mu
Barışır artık kurt kuzu
Çocuklar kardeş oldu mu.

Düşler denizine doğru
Mutluluk bir yelken açar
Her yürek bir altın pınar
Çocuklar kardeş oldu mu.

Daha bir ışıldar akarsu
Çocuklar kardeş oldu mu
Kucaklaşır batıyla doğu
Çocuklar kardeş oldu mu.

Ne açlık kalır ne korku
Korudaki fidanlar gibi
Sevip sevip birbirini
Çocuklar kardeş oldu mu.

Tahsin Saraç

Bir Çocuğun Rüyası İçin Şiir

Kaybolmuş bir sevgi her zaman.
Kaybolmuş bir bilyaya benzer.
Anımsanır ışıltısı,
Belli belirsiz gözyaşlarıyla.

Bir çocuğun rüyasında bazen,
Bulunur kaybolmuş bir bilya.
Kiraz ağaçları sallanır.
Güvercinler uçuşur havada.

Ataol Behramoğlu

23 Nisan ile ilgili şiirler 2025: En güzel, popüler 23 Nisan şiirleri kısa ve uzun - 5

Çocukçada Ben de Varım

Ben böyle yazdım sanma,
Ben böyle düşündüm.
Başından beri,
Sözcükler koşuyordu,
Düşünmelerimin ardından.
Çocuklar, çocuklar gibi
Bayram yerlerinde.

Çocuklar oynuyordu.
Düşlerimin içindeki,
Bayram yerlerinde.

Ben onlara
Hiçbir zaman
Kapalı perdeleri göstermedim,
Kapalı kapıları göstermedim.

Özdemir Asaf

23 Nisan

Nasıl bayram etmez, sevinmez insan,
23 Nisan bu, 23 Nisan.
Türklük gerilemiş çaresiz kalmış,
Götürmüşken üç kıtaya şeref, şan.

Kalmış bir sultanın keyfine işler.
Nice yıllar olmuş Türkler perişan.
Gittikçe kuvvetsiz, çaresiz kalmış,
Dört yandan üstüne saldırmış düşman.

Milleti yüzüstü bırakıp kaçmış,
Canının derdine düşmüş de Sultan...
Ansızın işlerin başına geçmiş,
Milletin bağrından kopan kahraman...

Başlamış bir ölüm-dirim kavgası,
Sultana isyan bu, cihana isyan
Millet öyle büyük, baş öyle büyük,
Bakmış, parmağını ısırmış cihan...

Ana toprak için al bayrak için,
Tepe tepe gövde, dere dere kan...
Türk hak edince egemenliği,
Açılmış önünde bir şanlı meydan...

Kimsenin keyfine boyun eğmek yok,
Toplandığı tarih: 23 Nisan
Milletin adına Millet Meclisi,
Milletin isteği olsun her zaman...

Behçet Kemal Çağlar

23 Nisan ile ilgili şiirler 2025: En güzel, popüler 23 Nisan şiirleri kısa ve uzun - 6

Hoş Geldin 23 Nisan

Günlerdir yolunu bekledik durduk.
Sen geleceksin diye çiçek açtı.
Bahçelerdeki bütün ağaçlar.
Leylekler yuvalarına döndü.

Toprak ısındı, uyandı karıncalar.
Çoluk çocuk yollara döküldü.
Bugün sevinç içindeyiz hepimiz,
Bayraklarla süsleniyor balkonlar.

Caddelere taklar kuruyor,
Bizim marşı çalıyor bandolar.
Nasıl sevinmeyelim geldiğine?
Okulda bayram, evde bayram, sokakta bayram...

Hoş geldin 23 Nisan!
Sana gözlerimizden sevinç,
Bahçelerimizden bahar getirdik.
Bari hemen bitivermese bu yolculuk...

Seni kucaklamaya geliyor bugün,
Köyler, şehirler dolusu çocuk.

Şükrü Enis Regü

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