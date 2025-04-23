23 Nisan Mesajları 2025 - ( Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) | Resimli, uzun, kısa, farklı ve yeni 23 Nisan mesajları ile sözleri

23 NİSAN'A ÖZEL EN GÜZEL MESAJLAR

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile millet egemenliği resmen hayata geçirilmiş, bu önemli gün Atatürk tarafından millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklara armağan edilmiştir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.



Bir milletin şeref, namus ve haysiyetin yaşaması o milletin hürriyet ve istikbaline sahip çıkmasına bağlıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.



Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir.



Birlik ve beraberlik içinde nice 23 Nisanlara ulaşmayı temenni ederim. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun!



Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en kalbi duygularımla kutlarım.