23 Nisan Mesajları 2025 - ( Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) | Resimli, uzun, kısa, farklı ve yeni 23 Nisan mesajları ile sözleri

23 Nisan mesajları, günün anlam ve önemine vurgu yapmak isteyenler tarafından sıkça tercih ediliyor. Uzun, kısa, resimli, görselli, yeni, alternatif ve değişik mesajlar yoğun ilgi görüyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olurken Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı tarihtir. Bu anlamlı günde “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi hayata geçirilmiştir. Bu anlamlı günde sosyal medyada paylaşım yapmaya hazırlananlar ise en farklı sözleri araştırıyor. Bizde sizler için bağımsızlık, özgürlük temalı en güzel 23 Nisan mesajlarını derledik. İşte, 2025 yılına özel en güzel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları ile sözleri…

23 Nisan Mesajları 2025 - ( Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) | Resimli, uzun, kısa, farklı ve yeni 23 Nisan mesajları ile sözleri - 1

Çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl 7'den 70'e kutlanıyor. Bu anlamlı gün aynı zamanda Türk Milletinin egemenliğini de ilan ettiği tarihi simgeler. Her 23 Nisan, yurdun dört yanında coşkuyla kutlanıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel uzun - kısa yazılı, resimli, en güzel seçenekli mesajları derledik.

TÜRKİYE HABERLERİ

23 Nisan Mesajları 2025 - ( Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) | Resimli, uzun, kısa, farklı ve yeni 23 Nisan mesajları ile sözleri - 2

23 NİSAN'A ÖZEL EN GÜZEL MESAJLAR

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile millet egemenliği resmen hayata geçirilmiş, bu önemli gün Atatürk tarafından millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklara armağan edilmiştir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

Bir milletin şeref, namus ve haysiyetin yaşaması o milletin hürriyet ve istikbaline sahip çıkmasına bağlıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir.

Birlik ve beraberlik içinde nice 23 Nisanlara ulaşmayı temenni ederim. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun!

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en kalbi duygularımla kutlarım.

23 Nisan Mesajları 2025 - ( Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) | Resimli, uzun, kısa, farklı ve yeni 23 Nisan mesajları ile sözleri - 3

Bu gün halk iradesinin ülke yönetimine geçtiği, hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun belirlendiği günün yıl dönümüdür. Milletçe duyduğumuz gurur ve mutluluk çok büyüktür.

Çocuk ruhlu olduğum doğrudur, değişmek istemediğim de. Dış dünyamda iç dünyamda renklerimden vazgeçmem, umutlarımdan da… Tüm çocuklara, çocuk kalanlara 23 Nisan kutlu olsun!

Çocuklarımızın karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar ruhlarını da beslemeliyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin simgesi olan çocuklarımıza güzel bir gelecek umuduyla tüm dünya çocuklarının bayramı kutlu olsun.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!

23 Nisan Mesajları 2025 - ( Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) | Resimli, uzun, kısa, farklı ve yeni 23 Nisan mesajları ile sözleri - 4

Mutlu ve güçlü Türkiye ülküsünü kuşaktan kuşağa, canlı bir meşale olarak devreden çocuklarımızın 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun.

Sizler Türkiye'yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya üzerinde benzeri bulunmayan bir anlayışla iki farklı ve önemli unsuru bir arada taşıyan milli bayramımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Dünyada çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram. Ne güzelsin 23 Nisan!

23 Nisan Mesajları 2025 - ( Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) | Resimli, uzun, kısa, farklı ve yeni 23 Nisan mesajları ile sözleri - 5

Çocuklarımıza gereken özeni göstermek, onlara güzel yarınlar hazırlamak, aslında geleceğimizi sağlam temeller üzerinde kurmamız anlamına gelmektedir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!

Çocuklara armağan edilen tek bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti'nin onların omuzlarında yükseleceğine olan inancın ifadesidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!

Büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin kıymetini her zamankinden daha iyi bilmeli, milletçe birliğimizi ve bütünlüğümüzü korumalı, pekiştirmeliyiz. 23 Nisan'da sadece ülkemiz çocuklarının değil bütün dünya çocuklarının bayramlarını kutluyorum.

Beni ne zaman görmek isterseniz aynaya bakın. Siz Türk çocukları, benim bir parçamsınız, ben de sizin. Mustafa Kemal Atatürk.

23 Nisan Mesajları 2025 - ( Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) | Resimli, uzun, kısa, farklı ve yeni 23 Nisan mesajları ile sözleri - 6

Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz' Mustafa Kemal Atatürk.

Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlar tüm milletimize ve tüm dünya çocuklarına mutluluklar dilerim.

Cumhuriyete, bağımsızlık ve milli egemenliğe sahip çıkan en büyük hazinemiz çocuklarımıza… 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun.

23 Nisan Mesajları 2025 - ( Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) | Resimli, uzun, kısa, farklı ve yeni 23 Nisan mesajları ile sözleri - 7

Umutlarımızın, hayallerimizin, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!

Sevginin, barışın ve dostluğun simgesi olan çocuklarımızın, 23 Nisan Bayramı coşku ve neşe içinde geçsin.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bir gündür. Tüm, dünya çocuklarının günü kutlar ulusal egemenliğimize kavuştuğumuz bu günde şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim.

23 Nisan Mesajları 2025 - ( Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı) | Resimli, uzun, kısa, farklı ve yeni 23 Nisan mesajları ile sözleri - 8
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