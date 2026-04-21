23 Nisan okullar tatil mi, hangi güne denk geliyor? 23 Nisan Perşembe günü bankalar, eczaneler, kargolar ve kamu kurumları açık mı, kapalı mı?
21.04.2026 10:25
Son Güncelleme: 21.04.2026 11:08
Aydın Kayar
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, perşembe günü kutlanacak. 23 Nisan'da bankalar, eczaneler, sağlık ocakları ve kargolar açık mı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu hafta kutlanacak. Öğrenciler, veliler, kamu ve özel sektör çalışanları ise, "23 Nisan resmi tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 23 Nisan okullar tatil mi, hangi güne denk geliyor? 23 Nisan Perşembe günü bankalar, eczaneler, kargolar ve kamu kurumları açık mı, kapalı mı?
23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan 1924 tarihinde 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir.
Buna göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir.
23 NİSAN OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda okullarda hazırlanan etkinlikler düzenlenecek ve törenler yapılacak.
23 Nisan Perşembe günü resmi tatil sebebiyle okullar tatil olacak. Benzer şekilde üniversitelerde eğitim faaliyetlerine ara verecek.
SAĞLIK OCAKLARI, ECZANELER VE HASTANELER AÇIK MI?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kamu kurumları kapalı olacak. Eczanelerden ilaç alacak için nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.
Sağlık Ocakları da bu tarihlerde kapalı olacak ve randevu alınamayacak. Hastanelerin ise sadece acil servisleri açık olacak.
BANKALAR VE BORSA 23 NİSAN’DA AÇIK MI?
23 Nisan Perşembe günü özel bankalar ve kamu bankalarının tamamı kapalı olacak. Bankalar hizmet vermeye 24 Nisan Cuma günü kaldığı yerden devam edecek.
23 Nisan’da aynı bankalar üzerinden yapılan para transferleri hesaplara geçecek. EFT’ler ise farklı bankalar arasında yapıldığından para transferleri bankalar açıldıktan sonra aktarılacak. Müşteriler, FAST yönetimiyle resmi tatillerde de transfer yapabilirler. Borsa İstanbul’da bankalara göre çalıştığından 23 Nisan’da kapalı olacak.