23 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan yarım gün mü, hangi güne denk geliyor? (2025 resmi tatil takvimi)

23 Nisan resmi tatil mi, 22 Nisan yarım gün mü sorusunun yanıtı, çalışanlar ve öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Her yıl 23 Nisan tarihinde, tüm ülke genelinde kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl da coşkuyla kutlanmaya devam edecek. 23 Nisan'ın bu yıl mesai gününe denk gelmesiyle sebebiyle ise resmi tatil günleri merak ediliyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan yarım gün mü, hangi güne denk geliyor?