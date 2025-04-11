23 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan yarım gün mü, hangi güne denk geliyor? (2025 resmi tatil takvimi)
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl hafta içine denk gelmesiyle sebebiyle resmi tatil araştırmaları hız kazandı. "23 Nisan resmi tatil mi, 22 Nisan yarım gün mü?" Sorusunun yanıtı, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, öğrenciler tarafından her yıl kutlanan özel bayramlar arasında yer alıyor. Öte yandan öğrenciler 22 Nisan'ın yarım gün olup olmadığını da merak ediyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan yarım gün mü, hangi güne denk geliyor?
23 Nisan resmi tatil mi, 22 Nisan yarım gün mü sorusunun yanıtı, çalışanlar ve öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Her yıl 23 Nisan tarihinde, tüm ülke genelinde kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl da coşkuyla kutlanmaya devam edecek. 23 Nisan'ın bu yıl mesai gününe denk gelmesiyle sebebiyle ise resmi tatil günleri merak ediliyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan yarım gün mü, hangi güne denk geliyor?