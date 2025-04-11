23 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan yarım gün mü, hangi güne denk geliyor? (2025 resmi tatil takvimi)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl hafta içine denk gelmesiyle sebebiyle resmi tatil araştırmaları hız kazandı. "23 Nisan resmi tatil mi, 22 Nisan yarım gün mü?" Sorusunun yanıtı, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, öğrenciler tarafından her yıl kutlanan özel bayramlar arasında yer alıyor. Öte yandan öğrenciler 22 Nisan'ın yarım gün olup olmadığını da merak ediyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan yarım gün mü, hangi güne denk geliyor?

23 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan yarım gün mü, hangi güne denk geliyor? (2025 resmi tatil takvimi) - 1

23 Nisan resmi tatil mi, 22 Nisan yarım gün mü sorusunun yanıtı, çalışanlar ve öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Her yıl 23 Nisan tarihinde, tüm ülke genelinde kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl da coşkuyla kutlanmaya devam edecek. 23 Nisan'ın bu yıl mesai gününe denk gelmesiyle sebebiyle ise resmi tatil günleri merak ediliyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan yarım gün mü, hangi güne denk geliyor?

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23 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan yarım gün mü, hangi güne denk geliyor? (2025 resmi tatil takvimi) - 2

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor.

Bayramdan bir önceki gün olan 22 Nisan Salı gününün tatil olup olmadığı merak edilmeye başlandı.

22 Nisan resmi tatil takviminin içinde yer almıyor. Dolayısıyla resmi ve özel iş yerleri 22 Nisan'da faaliyet göstermeye devam edecek. Öğrenciler ise derslerine tam gün devam edecekler.

23 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan yarım gün mü, hangi güne denk geliyor? (2025 resmi tatil takvimi) - 3

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığı, 2025 yılı resmi tatil takviminin yayımlanmasıyla birlikte belli oldu.

Buna göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Takvime göre, 23 Nisan'da 1 gün resmi tatil uygulanacak ve okullar, kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.

23 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan yarım gün mü, hangi güne denk geliyor? (2025 resmi tatil takvimi) - 4

2025 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Bu yıl toplam 7 resmi tatil kutlanırken 6 tanesi hafta içine denk gelecek. Yılbaşı tatili geride kalırken 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatil olarak kutlanacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - ÇARŞAMBA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - PERŞEMBE

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - PAZARTESİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - SALI

30 Ağustos Zafer Bayramı - CUMARTESİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - ÇARŞAMBA

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