23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan bu yıl hangi güne denk geliyor?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ulusal bayramı olma özelliğini taşıyan bu bayram Türkiye'de 1921'den itibaren "23 Nisan Milli Bayramı" adıyla kutlanmaya başlanmıştır. 2025 yılında 23 Nisan, Çarşamba gününe denk gelmektedir. Bu nedenle, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü, kamu kurumları, okullar ve bankalar kapalı olacak.