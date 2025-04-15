23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Çocuk Bayramı tatili kaç gün, 22 Nisan tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatiline yönelik araştırmalar hız kazandı. Milli bayramlardan biri olan 23 Nisan çeşitli etkinliklerle ve kutlamalarla geçiyor. Peki, 223 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili kaç gün, 22 Nisan tatil mi?

23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Çocuk Bayramı tatili kaç gün, 22 Nisan tatil mi? - 1

23 Nisan, yalnızca bir milletin bağımsızlık mücadelesinin sembolü değil, aynı zamanda çocukların hak ettiği sevgi, barış ve mutluluk dolu bir dünyanın sembolüdür. Bu anlamda, her yıl Türkiye genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinliklerle çocukların bayramı coşkuyla kutlanır.  Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili kaç gün, 22 Nisan tatil mi?

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23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Çocuk Bayramı tatili kaç gün, 22 Nisan tatil mi? - 2

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

Milli bayram günlerinden biri olan 23 Nisan, bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Bu tarih, Türkiye'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmakta olup, resmi tatil günleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla, 23 Nisan'da kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar ve noterler kapalı olacak. Ayrıca, özel sektör çalışanları için de resmi tatil uygulaması geçerli olacak.

23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Çocuk Bayramı tatili kaç gün, 22 Nisan tatil mi? - 3

23 NİSAN'IN ANLAM VE ÖNEMİ

Her yıl 23 Nisan tarihinde kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen ve dünyada çocuklara adanmış ilk ve tek bayram olma özelliğini taşıyan anlamlı bir gündür.

23 Nisan 1920, Türk milletinin kendi kaderini tayin etme yolunda attığı en önemli adımlardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gündür. Bu tarih, milli egemenliğin halk iradesine bırakıldığını simgeler. Aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gündür.

23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Çocuk Bayramı tatili kaç gün, 22 Nisan tatil mi? - 4

Mustafa Kemal Atatürk, bu önemli günü sadece bir siyasi dönüm noktası olarak değil, aynı zamanda geleceğin teminatı olan çocuklara adanmış bir bayram olarak ilan etmiştir.

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