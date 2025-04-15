23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Çocuk Bayramı tatili kaç gün, 22 Nisan tatil mi?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatiline yönelik araştırmalar hız kazandı. Milli bayramlardan biri olan 23 Nisan çeşitli etkinliklerle ve kutlamalarla geçiyor. Peki, 223 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili kaç gün, 22 Nisan tatil mi?
23 Nisan, yalnızca bir milletin bağımsızlık mücadelesinin sembolü değil, aynı zamanda çocukların hak ettiği sevgi, barış ve mutluluk dolu bir dünyanın sembolüdür. Bu anlamda, her yıl Türkiye genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinliklerle çocukların bayramı coşkuyla kutlanır. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili kaç gün, 22 Nisan tatil mi?