23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan hangi güne denk geliyor?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıldönümünü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günü anmak amacıyla her yıl coşkuyla kutlanmaktadır. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan hangi güne denk geliyor?
23 Nisan, yalnızca bir milletin bağımsızlık mücadelesinin sembolü değil, aynı zamanda çocukların hak ettiği sevgi, barış ve mutluluk dolu bir dünyanın sembolüdür. Bu anlamda, her yıl Türkiye genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinliklerle çocukların bayramı coşkuyla kutlanır. Törenler, gösteriler, resmi programlar ve uluslararası çocuk şenlikleri ile 23 Nisan, hem milli birlik ve beraberliği pekiştirir hem de çocukların hayal gücünü, yaratıcılığını ve özgüvenini güçlendirir.