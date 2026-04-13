23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hangi güne denk geliyor?

Milli bayram günlerinden biri olan 23 Nisan, bu yıl perşembe gününe denk geliyor. Bu tarih, Türkiye'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmakta olup, resmi tatil günleri arasında yer almaktadır.

Dolayısıyla, 23 Nisan'da kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar ve noterler kapalı olacak. Ayrıca, özel sektör çalışanları için de resmi tatil uygulaması geçerli olacak ve çalışanlar ekstra mesai alacak.