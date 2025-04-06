23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan'da okullar tatil mi, yarım gün mü? (2025 resmi tatil günleri)

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığı, 2025 yılı resmi tatil takviminin yayımlanmasıyla birlikte belli oldu.



Buna göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Takvime göre, 23 Nisan'da 1 gün resmi tatil uygulanacak ve okullar, kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.