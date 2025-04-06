23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan'da okullar tatil mi, yarım gün mü? (2025 resmi tatil günleri)
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kısa bir zaman kala resmi tatil araştırmaları hız kazanmaya başladı. Milyonlarca öğrenci ve velileri 23 Nisan'da okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 tatil takvimine göre 23 Nisan'ın resmi tatil olup olmadığı belli oldu. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan'da okullar tatil mi, yarım gün mü?
23 Nisan resmi tatil mi? Sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından araştırılmaya başladı. Bu yıl çarşamba gününe denk gelen 23 Nisan'da her yıl olduğu gibi yine etkinlikler yapılacak ve 23 Nisan coşkuyla kutlanacak. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan'da okullar tatil mi, yarım gün mü?