23 Nisan resmi tatil mi? Çarşamba günü okullar, üniversiteler, bankalar, borsa, eczaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?
Dünyada çocuklara armağan edilen ilk bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl çarşamba günü kutlanacak. Yurt genelinde çeşitli alanlarda etkinliklikler düzenlenirken konser, yürüyüş vb. gibi organizasyonlar hazırlanıyor. Resmi tatil günlerinde kamu kurumları kapalı oluyor. Belediyeler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri, muhtarlıklar, okullar, üniversiteler, bankalar, kargo firmaları resmi tatillerde hizmet vermiyor. Peki 23 Nisan resmi tatil mi? Çarşamba günü okullar, üniversiteler, bankalar, borsa, eczane ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? İşte, merak edilen sorunun yanıtı…
Ülkemizde dini ve milli öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanıyor. Resmi tatiller hafta içine denk gelmesi durumunda birçok kurum faaliyetlerine ara veriyor. 1 Ocak Yılbaşı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi günler resmi tatil olarak kutlanıyor. Ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’da benzer şekilde tatil oluyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ise bu hafta kutlanacak. Peki 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan okullar tatil mi? İşte, 23 Nisan tarihinde kapalı olacak yerler…