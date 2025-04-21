23 Nisan resmi tatil mi? Çarşamba günü okullar, üniversiteler, bankalar, borsa, eczaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?

Dünyada çocuklara armağan edilen ilk bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl çarşamba günü kutlanacak. Yurt genelinde çeşitli alanlarda etkinliklikler düzenlenirken konser, yürüyüş vb. gibi organizasyonlar hazırlanıyor. Resmi tatil günlerinde kamu kurumları kapalı oluyor. Belediyeler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri, muhtarlıklar, okullar, üniversiteler, bankalar, kargo firmaları resmi tatillerde hizmet vermiyor. Peki 23 Nisan resmi tatil mi? Çarşamba günü okullar, üniversiteler, bankalar, borsa, eczane ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? İşte, merak edilen sorunun yanıtı…

23 Nisan resmi tatil mi? Çarşamba günü okullar, üniversiteler, bankalar, borsa, eczaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? - 1

Ülkemizde dini ve milli öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanıyor. Resmi tatiller hafta içine denk gelmesi durumunda birçok kurum faaliyetlerine ara veriyor. 1 Ocak Yılbaşı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi günler resmi tatil olarak kutlanıyor. Ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’da benzer şekilde tatil oluyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ise bu hafta kutlanacak. Peki 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan okullar tatil mi? İşte, 23 Nisan tarihinde kapalı olacak yerler…

TÜRKİYE HABERLERİ

23 Nisan resmi tatil mi? Çarşamba günü okullar, üniversiteler, bankalar, borsa, eczaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? - 2

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

Türk Milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve egemenliğini ilan ettiği tarih olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan 1924 tarihinde 23 Nisan günün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir.

23 Nisan resmi tatil mi? Çarşamba günü okullar, üniversiteler, bankalar, borsa, eczaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? - 3

23 NİSAN OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda okullarda hazırlanan etkinlikler düzenlenecek ve törenler yapılacak.

23 Nisan Çarşamba günü resmi tatil sebebiyle okullar tatil olacak. Benzer şekilde üniversitelerde eğitim faaliyetlerine ara verecek.

23 Nisan resmi tatil mi? Çarşamba günü okullar, üniversiteler, bankalar, borsa, eczaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? - 4

SAĞLIK OCAKLARI, ECZANELER VE HASTANELER AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kamu kurumları kapalı olacak. Eczanelerden ilaç alışverişi yapacaklar için nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek. Sağlık Ocakları veya diğer bir ifadeyle Aile Sağlığı Merkezleri bu tarihlerde kapalı olacak ve randevu alınamayacak. Hastanelerin ise acil servisleri açık olacak.

23 Nisan resmi tatil mi? Çarşamba günü okullar, üniversiteler, bankalar, borsa, eczaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? - 5

BANKALAR VE BORSA 23 NİSAN’DA ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan Çarşamba günü özel bankalar ve kamu banklarının tamamı kapalı olacak. Bankalar hizmet vermeye 24 Nisan perşembe günü kaldığı yerden devam edecek. 23 Nisan’da aynı bankalar üzerinden yapılan para transferleri hesaplara geçecek. EFT’ler ise farklı bankalar arasında yapıldığından para transferleri bankalar açıldıktan sonra aktarılacak. Müşteriler, FAST yönetimiyle resmi tatillerde de transfer yapabilirler. Borsa İstanbul’da bankalara göre çalıştığından 23 Nisan’da kapalı olacak.

23 Nisan resmi tatil mi? Çarşamba günü okullar, üniversiteler, bankalar, borsa, eczaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? - 6

23 NİSAN’DA KAPALI OLAN YERLER

BELEDİYELER

MUHTARLIKLAR

VALİLİKLER

KAYMAKAMLIKLAR

KARGO FİRMALARI

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

NOTERLER (nöbetçi noterler hariç)

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