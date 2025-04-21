23 Nisan resmi tatil mi? Çarşamba günü okullar, üniversiteler, bankalar, borsa, eczaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?

Ülkemizde dini ve milli öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanıyor. Resmi tatiller hafta içine denk gelmesi durumunda birçok kurum faaliyetlerine ara veriyor. 1 Ocak Yılbaşı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi günler resmi tatil olarak kutlanıyor. Ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’da benzer şekilde tatil oluyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ise bu hafta kutlanacak. Peki 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan okullar tatil mi? İşte, 23 Nisan tarihinde kapalı olacak yerler…