23 Nisan resmi tatil mi? Okullar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tatil mi, yarım gün mü olacak?
23 Nisan resmi tatil mi? Sorusunun yanıtı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken resmi tatil araştırmaları hız kazandı. Öğrenciler ve velileri 23 Nisan'da okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 tatil takvimine göre 23 Nisan'ın resmi tatil olup olmadığı belli oldu. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? Okullar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tatil mi, yarım gün mü olacak? İşte 2025 resmi tatil günleri.
23 Nisan resmi tatil mi? Sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından araştırılmaya başladı. Bu yıl çarşamba gününe denk gelen 23 Nisan'da her yıl olduğu gibi yine etkinlikler yapılacak ve 23 Nisan coşkuyla kutlanacak. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan'da okullar tatil mi, yarım gün mü?