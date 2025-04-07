23 Nisan resmi tatil mi, yarım gün mü? 23 Nisan'da okullar tatil mi olacak? (2025 resmi bayram günleri)

23 Nisan tatil mi? Sorusunun yanıtı, milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kısa bir zaman kala resmi tatil araştırmaları hız kazanmaya başladı. Öğrenciler ve velileri 23 Nisan'da okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 tatil takvimine göre 23 Nisan'ın resmi tatil olup olmadığı belli oldu. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi, yarım gün mü? 23 Nisan'da okullar tatil mi olacak?

23 Nisan resmi tatil mi, yarım gün mü? 23 Nisan'da okullar tatil mi olacak? (2025 resmi bayram günleri) - 1

23 Nisan resmi tatil mi? Sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından araştırılmaya başladı. Bu yıl çarşamba gününe denk gelen 23 Nisan'da her yıl olduğu gibi yine etkinlikler yapılacak ve 23 Nisan coşkuyla kutlanacak. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan'da okullar tatil mi, yarım gün mü?

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23 Nisan resmi tatil mi, yarım gün mü? 23 Nisan'da okullar tatil mi olacak? (2025 resmi bayram günleri) - 2

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığı, 2025 yılı resmi tatil takviminin yayımlanmasıyla birlikte belli oldu.

Buna göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Takvime göre, 23 Nisan'da 1 gün resmi tatil uygulanacak ve okullar, kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.

23 Nisan resmi tatil mi, yarım gün mü? 23 Nisan'da okullar tatil mi olacak? (2025 resmi bayram günleri) - 3

2025 RESMİ BAYRAM GÜNLERİ

Resmî tatil günleri ve süreleri, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da açıkça belirtilmiştir. Kanun'a göre resmî tatil günleri ve süreleri aşağıda sıralanmıştır:

Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

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