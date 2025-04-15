23 Nisan tatil mi? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl hangi gün?

23 Nisan, yalnızca bir milletin bağımsızlık mücadelesinin sembolü değil, aynı zamanda çocukların hak ettiği sevgi, barış ve mutluluk dolu bir dünyanın sembolüdür. Bu anlamda, her yıl Türkiye genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinliklerle çocukların bayramı coşkuyla kutlanır. Törenler, gösteriler, resmi programlar ve uluslararası çocuk şenlikleri ile 23 Nisan, hem milli birlik ve beraberliği pekiştirir hem de çocukların hayal gücünü, yaratıcılığını ve özgüvenini güçlendirir.