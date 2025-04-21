23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? Çarşamba günü otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve marmaray bedava mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çarşamba günü kutlanacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde yaşayan vatandaşlar ise toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Resmi tatil gününde okullar, üniversiteler, bankalar, kamu kuruluşları ve diğer birçok işletme kapalı olacak. İstanbul’da yaşayanlar daha önce İstanbulkart kişiselleştirme işlemi yaparak bazı toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanmışlardı. Peki 23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi,bedava mı? İşte, toplu taşımaya ilişkin son bilgiler…

23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? Çarşamba günü otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve marmaray bedava mı? - 1

Özellikle resmi tatillerde vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını tercih ederek trafikten uzak durmak istiyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde toplu taşıma araçlarıyla ilgili alınan karar merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta sonu Açıköğretim sınavları sebebiyle sınava katılacak adaylar için toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet vermişti. Avrupa Yakası ile Anadolu Yakası arasında seyahat edecekler genellikle marmaray ve metrobüs gibi ulaşım araçlarını tercih ediyor. Peki 23 Nisan’da metro, metrobüs, otobüs, tramvay ve marmaray ücretsiz mi? İşte, detaylar…

TÜRKİYE HABERLERİ

23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? Çarşamba günü otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve marmaray bedava mı? - 2

23 NİSAN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

23 Nisan Çarşamba günü toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına ilişkin resmi bir bilgilendirme henüz yapılmadı.

Geçtiğimiz resmi tatiller göz önünde bulundurulduğunda 23 Nisan Çarşamba günü toplu taşıma araçlarının ücretsiz olarak hizmet vermesi bekleniyor.

23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? Çarşamba günü otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve marmaray bedava mı? - 3

Konuyla ilgili İETT, EGO ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden resmi açıklama gelecek. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar ücretsiz toplu taşımadan İstanbulkart’ı kişiselleştirerek yararlanabiliyor.

İstanbulkart kişiselleştirme işlemleri /kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adresi üzerinden T.C. kimlik numarası, ad, soyad, e-posta, kart numarası, cep telefonu gibi bilgilerin girilmesiyle gerçekleştiriliyor.

23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? Çarşamba günü otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve marmaray bedava mı? - 4

KÖPRÜ VE OTOYOLLARIN ÜCRETSİZ OLMASI BEKLENİYOR

Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün 23 Nisan tarihinde ücretsiz olarak hizmet vermesi bekleniyor. “Yap, İşlet, Devret” modeli olan köprü ve otoyollar ise ücretli oluyor.

Kuzey Marmara Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise “Yap, İşlet, Devret” modeliyle yapıldığından ücretli olacak.

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