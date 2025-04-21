23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? Çarşamba günü otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve marmaray bedava mı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çarşamba günü kutlanacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde yaşayan vatandaşlar ise toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Resmi tatil gününde okullar, üniversiteler, bankalar, kamu kuruluşları ve diğer birçok işletme kapalı olacak. İstanbul’da yaşayanlar daha önce İstanbulkart kişiselleştirme işlemi yaparak bazı toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanmışlardı. Peki 23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi,bedava mı? İşte, toplu taşımaya ilişkin son bilgiler…
Özellikle resmi tatillerde vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını tercih ederek trafikten uzak durmak istiyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde toplu taşıma araçlarıyla ilgili alınan karar merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta sonu Açıköğretim sınavları sebebiyle sınava katılacak adaylar için toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet vermişti. Avrupa Yakası ile Anadolu Yakası arasında seyahat edecekler genellikle marmaray ve metrobüs gibi ulaşım araçlarını tercih ediyor. Peki 23 Nisan’da metro, metrobüs, otobüs, tramvay ve marmaray ücretsiz mi? İşte, detaylar…