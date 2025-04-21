23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları & sözleri: 23 Nisan resimli, uzun ve kısa yazılı kutlama mesajları
23 Nisan mesajları ve sözleri, bu anlamlı ve özel günü kutlamak için öne çıkıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü olan 23 Nisan, Atatürk tarafından çocuklara bayram olarak armağan edilmiştir. Çocuk Bayramı olarak 1927 yılında ilk kez kutlanan 23 Nisan, tüm dünya çocuklarına hediyedir. 23 Nisan resimli mesajları, en güzel, yeni ve anlamlı sözleri ile sevdiklerinizin gününü tebrik edin. İşte, 23 Nisan mesajları ve sözleri...
Çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl 7'den 70'e kutlanıyor. Bu anlamlı gün aynı zamanda Türk Milletinin egemenliğini de ilan ettiği tarihi simgeler. Her 23 Nisan, yurdun dört yanında coşkuyla kutlanıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel uzun - kısa yazılı, resimli, en güzel seçenekli mesajları derledik.