23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve sözleri

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başladı.
23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisinin açılışından tam bir yıl sonra, 23 Nisan 1921 yılında kabul edildi.
Atatürk, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan'ı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. Böylece 23 Nisan ilk defa, 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlandı.
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. yıl dönümünün yaklaşmasıyla beraber sosyal medyada da "Çocuk Bayramı" etiketiyle paylaşımlar başladı.
"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı 23 Nisan’ın 103. yılında, egemenlik yolunda yürüyen cesur yüreklere minnet duygusuyla…23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!"
"Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."
"Baharın en güzel çiçekleri çocuklar.
Eğer gülüyorsa çocuklar, daha aydınlık olacak yarınlar. Çocuklar; bu bahar, gelecek sizin!
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!"
"Mustafa Kemal Atatürk’ün başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya çocuklarına armağan ettiği, dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olma özelliği taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!"
"Tüm çocuklarımıza neşeli, keyifli ve ilham verici bir 23 Nisan dileriz! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!"
"Bugün 23 Nisan. Bugün geleceğimizin büyüklerinin günü. Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun!"
"Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!"
"Yürü ki çocuk, tarihin de seninle birlikte nice yüzyıllara yürüsün… Cumhuriyetimizin 100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun!"