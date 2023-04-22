23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve sözleri

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı 23 Nisan’ın 103. yılında, egemenlik yolunda yürüyen cesur yüreklere minnet duygusuyla…23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!"



"Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

"Baharın en güzel çiçekleri çocuklar.

Eğer gülüyorsa çocuklar, daha aydınlık olacak yarınlar. Çocuklar; bu bahar, gelecek sizin!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!"