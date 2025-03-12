23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı önemi: 23 Nisan resmi tatil mi, 22 Nisan yarım gün mü?

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ÖNEMİ

23 Nisan 1920'de TBMM açıldı ve ertesi yıl 23 Nisan 1921 yılı da bayram olarak kutlanmaya başlandı.



Mustafa Kemal Atatürk, ''Milli Bayram'' olarak kutlananan 23 Nisan'ı 1929 yılında çocuklara armağan etti.



27 Mayıs 1935 yılında çıkarılan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile beraber 23 Nisan artık ''Ulusal Egemenlik Bayramı'' şeklinde kutlanmaya başladı.



1983 yılında kanunda yapılan değişiklikle bayramın adı ''Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'' halini aldı.



23 Nisan ilk kez 1976 yılında 6 ülkenin katılımıyla uluslararası boyut kazandı.