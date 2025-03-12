23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı önemi: 23 Nisan resmi tatil mi, 22 Nisan yarım gün mü?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen ilk tek bayramdır. 1921 yılından bu yana kutlanan 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış yılında kutlanır. 23 Nisan yaklaşırken öğrenciler ve çalışanlar ''23 Nisan resmi tatil mi, okullar kapanacak mı?'' sorusunu yöneltiyor.
Resmi tatiller arasında yer alan 23 Nisan, dünya çocukları tarafından da kutlanıyor. Her yıl farklı etkinliklerle hayata geçiriliyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan, ilk olarak 1921 yılında ''23 Nisan Milli Bayramı'' olarak kutlanmaya başlamıştı. İşte, 23 Nisan önemi ve kısa tarihi...