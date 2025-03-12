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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı önemi: 23 Nisan resmi tatil mi, 22 Nisan yarım gün mü?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen ilk tek bayramdır. 1921 yılından bu yana kutlanan 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış yılında kutlanır. 23 Nisan yaklaşırken öğrenciler ve çalışanlar ''23 Nisan resmi tatil mi, okullar kapanacak mı?'' sorusunu yöneltiyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı önemi: 23 Nisan resmi tatil mi, 22 Nisan yarım gün mü? - 1

Resmi tatiller arasında yer alan 23 Nisan, dünya çocukları tarafından da kutlanıyor. Her yıl farklı etkinliklerle hayata geçiriliyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan, ilk olarak 1921 yılında ''23 Nisan Milli Bayramı'' olarak kutlanmaya başlamıştı. İşte, 23 Nisan önemi ve kısa tarihi...

TÜRKİYE HABERLERİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı önemi: 23 Nisan resmi tatil mi, 22 Nisan yarım gün mü? - 2

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milli bayramlar arasında ve resmi tatil günlerindendir. 2025 yılında 23 Nisan Çarşamba günü kutlanacak ve tatil olacak. 22 Nisan ise yarım gün değildir. Bu nedenle okullar ve iş yerleri normal saatlerde faaliyet gösterecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı önemi: 23 Nisan resmi tatil mi, 22 Nisan yarım gün mü? - 3

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ÖNEMİ

23 Nisan 1920'de TBMM açıldı ve ertesi yıl 23 Nisan 1921 yılı da bayram olarak kutlanmaya başlandı.

Mustafa Kemal Atatürk, ''Milli Bayram'' olarak kutlananan 23 Nisan'ı 1929 yılında çocuklara armağan etti.

27 Mayıs 1935 yılında çıkarılan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile beraber 23 Nisan artık ''Ulusal Egemenlik Bayramı'' şeklinde kutlanmaya başladı.

1983 yılında kanunda yapılan değişiklikle bayramın adı ''Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'' halini aldı.

23 Nisan ilk kez 1976 yılında 6 ülkenin katılımıyla uluslararası boyut kazandı.

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