23 Nisan'da bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan çarşamba bankalar çalışıyor mu?
23 Nisan'da bankaların mesai saatleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatili nedeniyle işlerini halledecek olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 23 Nisan günü bankalara giderek para yatıracak veya nakit ihtiyaçlarını karşılamak için nakit çekecek olan vatandaşlar, vezne işlemlerinin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, 23 Nisan'da bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan çarşamba bankalar çalışıyor mu?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bankaların çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Bu yıl çarşamba günü kutlanacak olan 23 Nisan'da bankaların açık mı yoksa kapalı mı olacağı merak ediliyor. Peki, 23 Nisan'da bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan çarşamba bankalar çalışıyor mu?