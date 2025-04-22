23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bankaların çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Bu yıl çarşamba günü kutlanacak olan 23 Nisan'da bankaların açık mı yoksa kapalı mı olacağı merak ediliyor. Peki, 23 Nisan'da bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan çarşamba bankalar çalışıyor mu?