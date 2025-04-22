23 Nisan'da borsa açık mı, kapalı mı? 23 Nisan 2025 Borsa İstanbul çalışma takvimi

23 Nisan'da borsanın açık mı yoksa kapalı mı olacağı, yatırımcılar tarafından araştırılmaya başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Borsa İstanbul çalışma saati ve günleri yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Yatırımcılar borsa çalışma takvimine göre yatırımlarının planlamasını yapacak. Peki, 23 Nisan'da borsa açık mı, kapalı mı? İşte 23 Nisan 2025 Borsa İstanbul çalışma takvimi.

23 Nisan'da borsa açık mı, kapalı mı? 23 Nisan 2025 Borsa İstanbul çalışma takvimi - 1

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle "23 Nisan'da borsa açık mı, çalışıyor mu?" soruları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. Her ulusal bayram günü yatırımcılar tarafından merak edilen çalışma takvimi, 23 Nisan öncesinde de borsa yatırımcılarının gündemine geldi. Peki, 23 Nisan'da borsa açık mı, kapalı mı? İşte 23 Nisan 2025 Borsa İstanbul çalışma takvimi.

TÜRKİYE HABERLERİ

23 Nisan'da borsa açık mı, kapalı mı? 23 Nisan 2025 Borsa İstanbul çalışma takvimi - 2

23 NİSAN'DA BORSA AÇIK MI, KAPALI MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil kapsamında yer alıyor. Bu nedenle 23 Nisan'da Borsa kapalı olacak ve işlemler gerçekleştirilemeyecek.

24 Nisan Perşembe günü Borsa İstanbul normal işleyişlerine devam edecek.

23 Nisan'da borsa açık mı, kapalı mı? 23 Nisan 2025 Borsa İstanbul çalışma takvimi - 3

GÜNCEL BORSA İSTANBUL TATİL TAKVİMİ 2025

23 Nisan 2025, Çarşamba: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – Borsa İstanbul kapalı olacak.

1 Mayıs 2025, Perşembe: Emek ve Dayanışma Günü – Borsa İstanbul kapalı olacak.

19 Mayıs 2025, Pazartesi: Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı – Borsa İstanbul kapalı olacak.

5 Haziran 2025, Perşembe: Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) – Borsa İstanbul saat 13:00’e kadar açık, ardından kapalı olacak.

6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi: Kurban Bayramı – Borsa İstanbul kapalı olacak.

15 Temmuz 2025, Salı: Demokrasi ve Milli Birlik Günü – Borsa İstanbul kapalı olacak.

30 Ağustos 2025, Cumartesi: Zafer Bayramı – Borsa İstanbul kapalı olacak.

28 Ekim 2025, Salı: Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) – Borsa İstanbul saat 13:00’e kadar açık, ardından kapalı olacak.

29 Ekim 2025, Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı – Borsa İstanbul kapalı olacak.

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