23 Nisan'da (bugün) PTT ve kargolar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba PTT ve kargolar çalışıyor mu?

23 Nisan'da PTT ve kargoların açık mı yoksa kapalı mı olacağı, acil kargo bekleyen ve kargoyla evrak gönderimi yapacak olan kişilerin gündeminde yer alıyor. Her ulusal bayramda olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan öncesinde kargo ve PTT'lerin çalışma durumu sorgulanıyor. Peki, 23 Nisan'da PTT ve kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün PTT ve kargolar çalışıyor mu?