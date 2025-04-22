23 Nisan'da ek ders ödenir mi, kesilir mi? 2025 öğretmenlerin ek ders ücreti ne kadar?

Ek ders, öğretmenlerin kanunda belirtilen çalışma süreleri dışında ücret karşılığında verdiği derslerdir. Ek ders ücretleri, milli bayramlar vesilesiyle yeniden gündeme geldi. Öğretmen ve yöneticilerin 23 Nisan'da ek ders ücreti kesilir mi, ödenir mi? Ek ders ücreti ne kadar?

23 Nisan'da ek ders ödenir mi, kesilir mi? 2025 öğretmenlerin ek ders ücreti ne kadar? - 1

23 Nisan resmi tatiller arasında yer alır. Öğretmenlerin haftada 15 saati doldurmaları dışındaki dersleri ek ders kapsamına girer. Ek ders ödemeleri ise her ayın başında yapılır. Ek ders kesintilerinin yapıldığı tarihler merak konusuyken ''23 Nisan'da ek ders ödenir mi?'' sorusu öne çıktı.

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23 Nisan'da ek ders ödenir mi, kesilir mi? 2025 öğretmenlerin ek ders ücreti ne kadar? - 2

23 NİSAN'DA EK DERS ÖDENİR Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene Çarşamba gününe denk geliyor. Bakanlığın yönetmeliğine göre resmi tatil günlerinde fiilen ders olmasa da öğretmenlerin çizelgelerindeki ders saati üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Öğretmenin 23 Nisan'da kaç saat dersi varsa o saat kadar ek ders ücreti tahsil eder.

23 Nisan'da ek ders ödenir mi, kesilir mi? 2025 öğretmenlerin ek ders ücreti ne kadar? - 3

EK DERS ÜCRETİ NE KADAR 2025?

Öğretmen ve yöneticilerin ek ders ücreti ocak ayındaki zamla beraber saat başı 141,76 TL olarak belirlenmişti.

23 Nisan'da ek ders ödenir mi, kesilir mi? 2025 öğretmenlerin ek ders ücreti ne kadar? - 4

Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate,

Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,

Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate, kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere,
ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilir.

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