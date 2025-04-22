23 Nisan'da ek ders ödenir mi, kesilir mi? 2025 öğretmenlerin ek ders ücreti ne kadar?

Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate,

Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,

Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate, kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere,

ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilir.