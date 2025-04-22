23 Nisan'da ek ders ödenir mi, kesilir mi? 2025 öğretmenlerin ek ders ücreti ne kadar?
Ek ders, öğretmenlerin kanunda belirtilen çalışma süreleri dışında ücret karşılığında verdiği derslerdir. Ek ders ücretleri, milli bayramlar vesilesiyle yeniden gündeme geldi. Öğretmen ve yöneticilerin 23 Nisan'da ek ders ücreti kesilir mi, ödenir mi? Ek ders ücreti ne kadar?
23 Nisan resmi tatiller arasında yer alır. Öğretmenlerin haftada 15 saati doldurmaları dışındaki dersleri ek ders kapsamına girer. Ek ders ödemeleri ise her ayın başında yapılır. Ek ders kesintilerinin yapıldığı tarihler merak konusuyken ''23 Nisan'da ek ders ödenir mi?'' sorusu öne çıktı.