23 Nisan'da kapalı olan yollar: Ankara'da yollar kapalı mı, hangi yollar bugün trafiğe kapalı olacak?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları nedeniyle hangi yolların trafiğe kapalı olacağı, sürücüler tarafından sorgulanıyor. 23 Nisan'da Ankara'daki bazı yollar trafiğe kapatıldı. Düzenlenecek etkinlikler nedeniyle hangi yolların trafiğe kapalı olacağı, yollarda bir aksaklık yaşamak istemeyen sürücülerin gündeminde yer alıyor. Peki, 23 Nisan'da Ankara hangi yollar kapalı olacak? İşte kapalı yollar ve alternatif güzergahlar.
Ankara'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında saat 06.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak etkinlikler nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapalı olacağı belirtildi.