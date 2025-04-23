23 Nisan'da ne oldu, neden bayram ilan edildi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemi
Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı ve millet egemenliğinin ilan edildiği 23 Nisan, her yıl olduğu gibi bu yıl da coşku ve gururla kutlanırken, dünya çocuklarına armağan edilen ilk ve tek bayram olma özelliğini sürdürüyor. 23 Nisan'da ne olduğu ve neden bayram ilan edildiği ise her yıl bu anlamlı günü araştıran vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 23 Nisan'da ne oldu, neden bayram ilan edildi? İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı ve millet egemenliğinin resmen ilan edildiği en önemli milli bayramlardan biridir. Aynı zamanda dünyada çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram olma özelliği taşıyan bu özel gün, her yıl büyük bir coşku ve gururla kutlanmaktadır.