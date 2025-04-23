23 Nisan'da ne oldu, neden bayram ilan edildi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemi

23 NİSAN'IN TARİHİ VE ANLAMI

23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açıldığı tarihtir. Bu tarih, Türk milletinin kendi kaderini tayin etme iradesini ortaya koyduğu ve halk egemenliğine dayalı yönetim anlayışının resmileştiği gündür.



Mustafa Kemal Atatürk, bu önemli günü yalnızca bir devletin kuruluşu olarak değil, aynı zamanda çocuklara olan sevgisini ve geleceğe duyduğu inancı da yansıtan bir bayram olarak ilan etmiştir.



Günümüzde 23 Nisan, sadece bir kutlama günü değil; aynı zamanda çocuk haklarının, barışın, kardeşliğin ve sevginin vurgulandığı anlamlı bir gündür. Bu özel gün, çocuklara verilen değeri hatırlatırken aynı zamanda milli birlik ve beraberlik duygusunu da pekiştirir.