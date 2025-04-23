23 Nisan'da ne oldu, neden bayram ilan edildi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemi

Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı ve millet egemenliğinin ilan edildiği 23 Nisan, her yıl olduğu gibi bu yıl da coşku ve gururla kutlanırken, dünya çocuklarına armağan edilen ilk ve tek bayram olma özelliğini sürdürüyor. 23 Nisan'da ne olduğu ve neden bayram ilan edildiği ise her yıl bu anlamlı günü araştıran vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 23 Nisan'da ne oldu, neden bayram ilan edildi? İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemi.

23 Nisan'da ne oldu, neden bayram ilan edildi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemi - 1

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı ve millet egemenliğinin resmen ilan edildiği en önemli milli bayramlardan biridir. Aynı zamanda dünyada çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram olma özelliği taşıyan bu özel gün, her yıl büyük bir coşku ve gururla kutlanmaktadır.

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23 Nisan'da ne oldu, neden bayram ilan edildi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemi - 2

23 NİSAN'IN TARİHİ VE ANLAMI

23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açıldığı tarihtir. Bu tarih, Türk milletinin kendi kaderini tayin etme iradesini ortaya koyduğu ve halk egemenliğine dayalı yönetim anlayışının resmileştiği gündür.

Mustafa Kemal Atatürk, bu önemli günü yalnızca bir devletin kuruluşu olarak değil, aynı zamanda çocuklara olan sevgisini ve geleceğe duyduğu inancı da yansıtan bir bayram olarak ilan etmiştir.

Günümüzde 23 Nisan, sadece bir kutlama günü değil; aynı zamanda çocuk haklarının, barışın, kardeşliğin ve sevginin vurgulandığı anlamlı bir gündür. Bu özel gün, çocuklara verilen değeri hatırlatırken aynı zamanda milli birlik ve beraberlik duygusunu da pekiştirir.

23 Nisan'da ne oldu, neden bayram ilan edildi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemi - 3

EGEMENLİĞİN SİMGESİ: TBMM AÇILIŞI

TBMM'nin açılması, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesinin hayata geçirilmesidir. 23 Nisan, sadece bir meclisin açılışı değil, aynı zamanda bir halkın bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığının da simgesidir. Bu yönüyle 23 Nisan, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır.

23 Nisan'da ne oldu, neden bayram ilan edildi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemi - 4

ÇOCUKLARA ARMAĞAN EDİLEN İLK VE TEK BAYRAM

Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan’ı “Çocuk Bayramı” olarak ilan ederek dünyada eşi benzeri olmayan bir ilke imza atmıştır. Bu karar, çocuklara verilen değerin ve onların geleceğin teminatı olduğunun en güzel göstergesidir. Her yıl 23 Nisan’da çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenir, dünyanın dört bir yanından gelen çocuklar Türkiye’de ağırlanır ve dostluk köprüleri kurulur.

23 Nisan'da ne oldu, neden bayram ilan edildi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemi - 5

KÜRESEL BİR BAYRAMA DÖNÜŞTÜ

UNICEF ve benzeri uluslararası kuruluşların desteğiyle 23 Nisan, zamanla sadece Türkiye'de değil dünya genelinde de bilinen ve takdir edilen bir bayrama dönüşmüştür. Özellikle 1979 yılında UNESCO tarafından “Çocuk Yılı” ilan edilmesiyle birlikte 23 Nisan etkinlikleri uluslararası bir boyut kazanmıştır.

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