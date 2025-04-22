23 Nisan'da noterler açık mı, kapalı mı? Noterler 23 Nisan Çarşamba günü çalışıyor mu?

Noterler, kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip meslek kuruluşudur. Resmi tatillerde ise noterlerin çalışma saatleri öne çıkıyor. Birçok işlem için noterliklere ihtiyaç duyuluyor. Noterlerde nöbetçi noter sistemi de bulunuyor. Peki, 23 Nisan'da noterler çalışıyor mu? Noterler resmi tatilde kapalı mı?

23 Nisan'da noterler açık mı, kapalı mı? Noterler 23 Nisan Çarşamba günü çalışıyor mu? - 1

Noterlerde iş ve işlemleri olanlar resmi tatil sürelerinde noter çalışma takvimini ziyaret ediyor. Noterler resmi tatillerde görev yapmasalar dahi nöbetçi noterler hizmet vermeye devam eder. İşte, 23 Nisan'da noterlerin çalışma durumu...

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23 Nisan'da noterler açık mı, kapalı mı? Noterler 23 Nisan Çarşamba günü çalışıyor mu? - 2

23 NİSAN'DA NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu sene Çarşamba gününe isabet ediyor. Resmi tatil olan çarşamba günü ise noterler kapalı oluyor. Onun yerine nöbetçi noterler çalışmalarına devam ediyor.

Noterler hafta içi her gün saat 09:00 - 17:00 arasında mesai yapar.

23 Nisan'da noterler açık mı, kapalı mı? Noterler 23 Nisan Çarşamba günü çalışıyor mu? - 3

NOTERLERDE YAPILAN İŞLEMLER

a) Genel olarak yapılacak işler:

Evlenme sözleşmesi,

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,

Zilyetlik devri sözleşmesi,

Miras taksimi G. menkul, hibe vaadi sözleşmesi,

Şirket sözleşmesi,

İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi,

Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,

Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),

Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,

Kira sözleşmesi,

Menkul mallarda hibe sözleşmesi,

Taksim ve ifraz sözleşmesi,

Evlat edinme sözleşmesi,

Temlik,

Taahhütname,

Kefaletname,

Vasiyetname,

Vakıf senedi,

Aile vakfı senedi,

Tanıma senedi,

Muvafakatname,

Sulhname,

Yeddiemin senedi,

Rehin senedi,

Borç senedi,

Fesihname,

İbraname,

Beyanname,

Şahadetname,

Piyango - Kur'a ve toplantı tutanağı,

Emanetleri saklama tutanağı,

İfade tutanağı,

Tespit tutanağı,

Vekaletname,

Defter onaylanması,

Çevirme,

Örnek çıkartma,

İmza sirküleri,

Protesto işleri,

İhbar - ihtarname işleri ve tebliği,

Tescil,

Kanunlarında noterler tarafından düzenlenmesi veya onaylanması öngörülen diğer işler.

b) Özel olarak yapılacak işler:

Tespit işleri,

Emanet işleri, (emanet kabul ve saklama)

Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla ilgili işler,

Tebligat işleridir.

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