23 Nisan'da noterler açık mı, kapalı mı? Noterler 23 Nisan Çarşamba günü çalışıyor mu?

NOTERLERDE YAPILAN İŞLEMLER

a) Genel olarak yapılacak işler:



Evlenme sözleşmesi,



Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,



Zilyetlik devri sözleşmesi,



Miras taksimi G. menkul, hibe vaadi sözleşmesi,



Şirket sözleşmesi,



İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi,



Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,



Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),



Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),



Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,



Kira sözleşmesi,



Menkul mallarda hibe sözleşmesi,



Taksim ve ifraz sözleşmesi,



Evlat edinme sözleşmesi,



Temlik,



Taahhütname,



Kefaletname,



Vasiyetname,



Vakıf senedi,



Aile vakfı senedi,



Tanıma senedi,



Muvafakatname,



Sulhname,



Yeddiemin senedi,



Rehin senedi,



Borç senedi,



Fesihname,



İbraname,



Beyanname,



Şahadetname,



Piyango - Kur'a ve toplantı tutanağı,



Emanetleri saklama tutanağı,



İfade tutanağı,



Tespit tutanağı,



Vekaletname,



Defter onaylanması,



Çevirme,



Örnek çıkartma,



İmza sirküleri,



Protesto işleri,



İhbar - ihtarname işleri ve tebliği,



Tescil,



Kanunlarında noterler tarafından düzenlenmesi veya onaylanması öngörülen diğer işler.



b) Özel olarak yapılacak işler:



Tespit işleri,



Emanet işleri, (emanet kabul ve saklama)



Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla ilgili işler,



Tebligat işleridir.