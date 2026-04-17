23 Nisan’da o hatlar kuruş almayacak. Marmaray, İZBAN, Başkentray toplu taşıma araçları 23 Nisan'da ücretsiz mi?
17.04.2026 09:27
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için hazırlıklar sürerken, ulaşım müjdesi Resmi Gazete'den geldi. Cumhurbaşkanı Kararı ile Marmaray, Başkentray, İZBAN ve birçok metro hattının 23 Nisan Perşembe günü ücretsiz olacağı kesinleşti.
23 NİSAN'DA HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ OLACAK?
23 Nisan Perşembe günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatları ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek.
KÖPRÜ VE OTOYOLLARIN DA ÜCRETSİZ OLMASI BEKLENİYOR
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün 23 Nisan tarihinde ücretsiz olarak hizmet vermesi bekleniyor. “Yap, İşlet, Devret” modeli olan köprü ve otoyollar ise ücretli oluyor.
Kuzey Marmara Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise “Yap, İşlet, Devret” modeliyle yapıldığından ücretli olacak.