23 Nisan'da PTT ve kargolar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba PTT ve kargolar çalışıyor mu?

23 Nisan'da PTT ve kargoların çalışma saatlerine ilişkin bilgiler araştırılmaya başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kargo gönderecek veya teslim alacak olan vatandaşlar, PTT ve kargoların 23 Nisan resmi tatilinde çalışıp çalışmadığını sorguluyor. Peki, 23 Nisan'da PTT ve kargolar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba PTT ve kargolar çalışıyor mu?

23 Nisan'da PTT ve kargolar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba PTT ve kargolar çalışıyor mu? - 1

23 Nisan'da PTT ve kargoların açık mı yoksa kapalı mı olacağı, acil kargo bekleyen ve kargoyla evrak gönderimi yapacak olan kişilerin gündeminde yer alıyor. Her ulusal bayramda olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan öncesinde kargo ve PTT'lerin çalışma durumu sorgulanıyor. Peki, 23 Nisan'da PTT ve kargolar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba PTT ve kargolar çalışıyor mu?

TÜRKİYE HABERLERİ

23 Nisan'da PTT ve kargolar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba PTT ve kargolar çalışıyor mu? - 2

23 NİSAN'DA PTT VE KARGOLAR AÇIK MI?

23 Nisan yıl içerisindeki resmi tatil günleri arasında yer alıyor. 23 Nisan Çarşamba günü ise resmi tatil olduğundan birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine ara verecek.

Bu nedenle 23 Nisan'da PTT ve kargo firmaları kapalı olacak. Aynı zamanda çarşamba günü yurt genelinde kargo dağıtımı yapılmayacak.

23 Nisan'da PTT ve kargolar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba PTT ve kargolar çalışıyor mu? - 3

KARGOLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Kargolar hafta içi her gün sabah 09.00'da açılıp, 18.00'de kapanıyor.

Kargoların, aynı gün dağıtılması için kargo şubelerine en geç saat 10.00’a kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

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