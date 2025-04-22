23 Nisan'da sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba günü sağlık ocakları ve hastaneler çalışıyor mu?

23 Nisan'da sağlık ocakları ve hastanelerin çalışma saatleri, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle merak edilmeye başladı. Sağlık ocakları ve hastanelere giderek işlerini halledecek olan vatandaşlar, "23 Nisan'da sağlık ocakları ve hastaneler açık mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 23 Nisan'da sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba günü sağlık ocakları ve hastaneler çalışıyor mu?

23 Nisan'da sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba günü sağlık ocakları ve hastaneler çalışıyor mu? - 1

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl çarşamba günü kutlanacak. 23 Nisan'da sağlık ocakları ve hastanelere gidip ilaç yazdıracak veya tedavi olacak olan vatandaşlar ise sağlık ocağı ve hastanelerin çalışma saatlerini ve müsaitlik durumlarını merak ediyor. Peki, 23 Nisan'da sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba günü sağlık ocakları ve hastaneler çalışıyor mu?

TÜRKİYE HABERLERİ

23 Nisan'da sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba günü sağlık ocakları ve hastaneler çalışıyor mu? - 2

23 NİSAN'DA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, KAPALI MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil kapsamında yer alıyor.

Bu nedenle 23 Nisan Çarşamba günü sağlık ocakları kapalı olacak.

23 Nisan'da sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Çarşamba günü sağlık ocakları ve hastaneler çalışıyor mu? - 3

23 NİSAN'DA HASTANELER AÇIK MI?

23 Nisan'da hastaneler de resmi tatil vesilesiyle kapalı olacak.

Hastanelerin acil servisleri hizmete devam edecek. Hastanelerde poliklinik hizmeti ise verilmeyecek.

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