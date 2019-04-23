23 Nisan’ın bakanından bürokratlara talimat: Mutlu olun

Bakan Selçuk'a da kendilerini ağırladığı için teşekkürlerini ileten Çoban, 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alan Tasarım ve Beceri Atölyeleri için de Selçuk'a kendisi ve arkadaşları adına teşekkür etti.

Çoban, "Atatürk 'Bugünün küçükleri yarının büyükleridir' diyerek bizlere verdiği önemi en güzel şekilde ifade etmiştir. Bizler de bugün burada sevincimizi ve coşkumuzu paylaşırken bizlere verilen önemin farkındayız. Büyüklerimizin bize olan bu güvenini boşa çıkarmayacağımızı bilmenizi isteriz" şeklinde konuştu.