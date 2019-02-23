23 Şubat 2019 Tarihte bugün neler oldu?
ntv.com.tr
23 Şubat’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 23 Şubat’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?
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23 Şubat 1653
Batı Anadolu'daki şiddetli depremde Denizli, Nazilli, Tire ve Uşak'ta evler yıkıldı, binlerce kişi öldü ve yaralandı.
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23 Şubat 1893Alman mühendis Rudolf Diesel, kendi adıyla anılan motorun patentini aldı.
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23 Şubat 1919İtalya'da Benito Mussolini, Faşist Parti'yi kurdu.
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23 Şubat 1942
Avusturyalı yazar Stefan Zweig, Brezilya'nın Petropolis kentinde eşiyle intihar etti.
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23 Şubat 1945Birleşmiş Milletler Beyannamesi'nin imzalanmasıyla Almanya ve Japonya'ya savaş ilanını kapsayan teklif, TBMM'de kabul edildi.
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23 Şubat 1963Bazı Yassıada mahkumlarının da yararlanacağı kısmi af yasalaştı.
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23 Şubat 1978
Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) kuruldu.
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23 Şubat 1994Cep telefonu şebekeleri hizmete açıldı.
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23 Şubat 1997Dünyada genetik kopyalama yöntemiyle üretilen ilk memeli olan ve 14 Şubat 2003 tarihinde ölen ''Dolly'' adlı koyunun İskoçya'daki Roslin Enstitüsünde kopyalandığı duyuruldu.
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23 Şubat 2006Eski başbakan ve kapatılan Refah Partisi'nin son genel başkanı Necmettin Erbakan'ın hapis cezasını evinde çekmesine de imkan tanıyan yasa önerisi yasalaştı.
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23 Şubat 2010Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Odaköy'de bulunan maden ocağındaki grizu patlamasında 13 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
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23 Şubat 2017Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinin merkezini DEAŞ'tan kurtardı.
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23 Şubat 2018İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kelebek hastalığına dikkati çekmeyi ve bu hastalığa yakalananların tedavisine destek sağlamayı amaçlayan "Bir Resim Yap" Projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı. İçişleri Bakanı Soylu'nun yaptığı tablo 500 bin liraya alıcı buldu.