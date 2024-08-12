23 yıllık memur hobisini işi yaptı: İnternetten izleyerek öğrendi, memurluktan istifa edip dükkan açtı
Adana’da yaşayan Cumali Özdemir, hobi olarak başladığı saat tamircliğini mesleğine dönüştürdü. İnternetten izlediği videolarla kendini geliştiren Özdemir, 23 yıllık memurluk hayatından istifa ederek kendine bir de dükkan açtı. Hobisini mesleğine dönüştüren Özdemir, uzun süre uğraştığı, tamirini yaptığı saatlerden çok keyif aldığını ifade etti.
Adana’da hobi olarak başladığı saat tamirciliğini mesleğe dönüştüren 45 yaşındaki Cumali Özdemir, antikaların da yer aldığı dükkanında işini severek sürdürüyor.