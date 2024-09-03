230 yıllık tarihi okul definecilerin hedefinde
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, 2011 yılında afet bölgesi ilan edilip boşaltılan Başköy Mahallesi'nde defineciler kaçak kazı yaptı. Özellikle 1800'lü yıllarda inşa edilen tarihi ilkokulda büyük tahribat var. Mahalle sakinleri eski yerleşim yerinin koruma altına alınmasını istiyor.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, 2011 yılında afet bölgesi ilan edilip boşaltılan Başköy Mahallesi'ndeki, Osmanlı döneminde 1800’lü yıllarda Rumlar tarafından inşa edilen ve o dönem karakol olarak kullanılan tarihi ilkokulda, defineciler kaçak kazı yaptı.