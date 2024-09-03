230 yıllık tarihi okul definecilerin hedefinde

2014 YILINDA TAŞIMALI SİSTEME GEÇİNCE KAPATILDI

Mahallenin tarihinin çok eski olduğunu söyleyen Başköy Mahallesi’nin muhtarı Yusuf Tunçer, "Tarihi 230 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Fakat esas köyümüzün tarihi de Bizans dönemine dayandığı, Aziz George Kilisesi’nin de burada bulunması nedeniyle tarihi bir köy olarak geçmektedir.

Okulumuz Rumlar zamanında karakol olarak kullanılmış tarihi bir binadır. Bunun gibi camimiz var. Rum evlerimiz var. Yani Kapadokya'nın doğu girişi olan tarihi bir köyümüz. Karakol olarak yapıldı. Fakat 1913 yılında ilköğretim okulu olarak yapılmış. İleriki dönemlerde ilkokul, ortaokul olarak devam etmiş. 2014 yılında da okulumuz taşımalı sisteme geçtiğinden dolayı kapatılmıştır.