24-25 Nisan İstanbul’da okullar tatil mi oldu? Son dakika yarın İstanbul’da okullar tatil mi oldu?

İstanbul’da 23 Nisan Çarşamba günü gerçekleşen peş peşe depremin ardından okullar için alınan karar belli old. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okulların iki (2) gün boyunca tatil olduğunu duyurdu. Öğrenci, öğretmen ve veliler ise okulların kaç gün olmayacağını araştırıyor. Bakan Yusuf Tekin açıklamasında ilgili diğer kurumlarla iş birliği içerisinde İstanbul’da okulların tatil olması kararı aldığını duyurdu.İlkokul, ortaokul ve liseler bugün resmi tatil sebebiyle eğitim öğretim faaliyetlerine ara vermişti. Peki İstanbul’da okullar perşembe ve cuma günü tatil mi? Okullar hangi illerde tatil oldu? İşte, okullarla ilgili yapılan son açıklamanın detayları…

24-25 Nisan İstanbul’da okullar tatil mi oldu? Son dakika yarın İstanbul’da okullar tatil mi oldu? - 1

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullar için alınan kararı açıkladı.  İlkokul, ortaokul ve liselerde resmi tatil sebebiyle öğrenciler bugün okullara gitmedi. Depremlerin ardından vatandaşlar okul bahçeleri ve çevredeki parklarda toplandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çöken bina ihbarı gelmediğini aktarırken bazı binalarda çatlaklar meydana geldi. İstanbul’da yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi. Okul bahçelerinde yoğun yaşanmasının ardından okullarda tatil kararı olup olmadığı merak ediliyor. Peki Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? İşte, okullarla ilgili son durum…

TÜRKİYE HABERLERİ

24-25 Nisan İstanbul’da okullar tatil mi oldu? Son dakika yarın İstanbul’da okullar tatil mi oldu? - 2

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada İstanbul'da okulların 2 gün boyunca tatil olacağını duyurdu.

Tatil kararı sadece İstanbul ili için geçerli olacak. Üniversiteler, anaokulları, ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve liseler 24-25 Nisan'da tatil olacak. 

Yusuf Tekin açıklamasında " İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır.

Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır.

İlgili diğer kurumlarımızla iş birliği içerisinde İstanbul’daki okullarımız için Perşembe ve Cuma gününü tatil etme kararı aldık.

Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

24-25 Nisan İstanbul’da okullar tatil mi oldu? Son dakika yarın İstanbul’da okullar tatil mi oldu? - 3

İSTANBUL’DA ÇÖKME İHBARI YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından yaptığı açıklamad açöken bina ve arama kurtarmayla ilgili olarak bir talep gelmediğini aktardı.

Ali Yerlikaya, "O vakitten bu yana artçılar var. AFAD olarak açıklama yapıyoruz. Şehrimizi rahatlatmak için şunu söylemek istiyorum, 53 dakikadan beri bize gelen çöken bir bina ihbarı gelmedi” dedi.

24-25 Nisan İstanbul’da okullar tatil mi oldu? Son dakika yarın İstanbul’da okullar tatil mi oldu? - 4

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Marmara Denizi’nde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremden Tekirdağ, İzmit, Adapazarı, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale Bursa gibi illerde etkilendi.

Deprem sonrası İstanbul’da ulaşım sorunsuz şekilde devam ediyor. Karayolları, havalimanları, tren ve metrolarda herhangi bir hasar tespit edilmezken seferler sürüyor.

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