24-25 Nisan İstanbul’da okullar tatil mi oldu? Son dakika yarın İstanbul’da okullar tatil mi oldu?
İstanbul’da 23 Nisan Çarşamba günü gerçekleşen peş peşe depremin ardından okullar için alınan karar belli old. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okulların iki (2) gün boyunca tatil olduğunu duyurdu. Öğrenci, öğretmen ve veliler ise okulların kaç gün olmayacağını araştırıyor. Bakan Yusuf Tekin açıklamasında ilgili diğer kurumlarla iş birliği içerisinde İstanbul’da okulların tatil olması kararı aldığını duyurdu.İlkokul, ortaokul ve liseler bugün resmi tatil sebebiyle eğitim öğretim faaliyetlerine ara vermişti. Peki İstanbul’da okullar perşembe ve cuma günü tatil mi? Okullar hangi illerde tatil oldu? İşte, okullarla ilgili yapılan son açıklamanın detayları…
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullar için alınan kararı açıkladı. İlkokul, ortaokul ve liselerde resmi tatil sebebiyle öğrenciler bugün okullara gitmedi. Depremlerin ardından vatandaşlar okul bahçeleri ve çevredeki parklarda toplandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çöken bina ihbarı gelmediğini aktarırken bazı binalarda çatlaklar meydana geldi. İstanbul’da yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi. Okul bahçelerinde yoğun yaşanmasının ardından okullarda tatil kararı olup olmadığı merak ediliyor. Peki Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? İşte, okullarla ilgili son durum…