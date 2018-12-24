24 Aralık 2018 Tarihte bugün neler oldu?
ntv.com.tr
24 Aralık’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 24 Aralık’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?
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24 ARALIK 1524Portekizli kaşif Vasco da Gama öldü.
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24 ARALIK 1638Padişah IV. Murat, Bağdat'ı ele geçirdi.
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24 ARALIK 1867Şair Tevfik Fikret doğdu.
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24 ARALIK 1923Arnavutluk'ta cumhuriyet ilan edildi.
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24 ARALIK 1931Türkiye'nin ilk sivil havacılık kulübü Aero Kulüp İstanbul'da kuruldu.
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24 ARALIK 1951Libya bağımsızlığını duyurdu.
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24 ARALIK 1963TRT Kanunu kabul edildi.
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24 ARALIK 1966Sovyet araştırma istasyonu ''Luna 13'', ay yüzeyine yumuşak iniş yaptı.
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24 ARALIK 1974Beatles topluluğu dağıldı.
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24 ARALIK 1979Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgale başladı.
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24 ARALIK 1979Zeki Ökten'in yönettiği ''Sürü'' filmi, Belçika Kraliyet Film Arşivi Uluslararası Seçkin Filmler Yarışması'nda Büyük Ödülü kazandı.
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24 ARALIK 1994Cumhuriyet Halk Partisi ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti birleşme kararı aldı.
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24 ARALIK 1995Erken genel seçim yapıldı, Refah Partisi, seçimden birinci parti olarak çıktı.
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24 ARALIK 1998Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Sivas katliamı davasında 33 kişi hakkındaki idam kararlarını, ''usul eksiklikleri'' nedeniyle bozdu. 16 Haziran 2000'de Ankara 1 Numaralı DGM, Yargıtay’ın yerel mahkeme kararını iki kez bozduğu davanın ''üçüncü yargılamasında'' 33 sanık hakkında idam cezası verdi. 10 Mayıs 2001'de Yargıtay, 31 kişinin idam cezasını onadı, iki kişi hakkındaki karar bozuldu.
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24 ARALIK 2013ABD’de çalışmalarını sürdüren Türk bilim adamı Ahmet Yıldız, ABD Başkanı Barack Obama tarafından Genç Bilim İnsanları ve Mühendisler Başkanlık Kariyer Ödülü'yle onurlandırıldı.
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24 ARALIK 2016BM tarafından, Akdeniz'de Libya ile İtalya arasında iki farklı kazada yaklaşık 100 sığınmacının boğulduğu ve Akdeniz'de sığınmacı ölümlerinin bu yıl 5 bini aştığı bildirildi.