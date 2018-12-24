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24 Aralık 2018 Tarihte bugün neler oldu?

ntv.com.tr

24 Aralık’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 24 Aralık’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?

  • 1

    24 ARALIK 1524

    24 ARALIK 1524
    Portekizli kaşif Vasco da Gama öldü.
  • 2

    24 ARALIK 1638

    24 ARALIK 1638
    Padişah IV. Murat, Bağdat'ı ele geçirdi.
  • 3

    24 ARALIK 1867

    24 ARALIK 1867
    Şair Tevfik Fikret doğdu.
  • 4

    24 ARALIK 1923

    24 ARALIK 1923
    Arnavutluk'ta cumhuriyet ilan edildi.
  • 5

    24 ARALIK 1931

    24 ARALIK 1931
     Türkiye'nin ilk sivil havacılık kulübü Aero Kulüp İstanbul'da kuruldu.
  • 6

    24 ARALIK 1951

    24 ARALIK 1951
    Libya bağımsızlığını duyurdu.
  • 7

    24 ARALIK 1963

    24 ARALIK 1963
    TRT Kanunu kabul edildi.
  • 8

    24 ARALIK 1966

    24 ARALIK 1966
    Sovyet araştırma istasyonu ''Luna 13'', ay yüzeyine yumuşak iniş yaptı.
  • 9

    24 ARALIK 1974

    24 ARALIK 1974
    Beatles topluluğu dağıldı.
  • 10

    24 ARALIK 1979

    24 ARALIK 1979
    Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgale başladı.
  • 11

    24 ARALIK 1979

    24 ARALIK 1979
    Zeki Ökten'in yönettiği ''Sürü'' filmi, Belçika Kraliyet Film Arşivi Uluslararası Seçkin Filmler Yarışması'nda Büyük Ödülü kazandı.
  • 12

    24 ARALIK 1994

    24 ARALIK 1994
    Cumhuriyet Halk Partisi ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti birleşme kararı aldı.
  • 13

    24 ARALIK 1995

    24 ARALIK 1995
    Erken genel seçim yapıldı, Refah Partisi, seçimden birinci parti olarak çıktı.
  • 14

    24 ARALIK 1998

    24 ARALIK 1998
    Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Sivas katliamı davasında 33 kişi hakkındaki idam kararlarını, ''usul eksiklikleri'' nedeniyle bozdu. 16 Haziran 2000'de Ankara 1 Numaralı DGM, Yargıtay’ın yerel mahkeme kararını iki kez bozduğu davanın ''üçüncü yargılamasında'' 33 sanık hakkında idam cezası verdi. 10 Mayıs 2001'de Yargıtay, 31 kişinin idam cezasını onadı, iki kişi hakkındaki karar bozuldu.
  • 15

    24 ARALIK 2013

    24 ARALIK 2013
    ABD’de çalışmalarını sürdüren Türk bilim adamı Ahmet Yıldız, ABD Başkanı Barack Obama tarafından Genç Bilim İnsanları ve Mühendisler Başkanlık Kariyer Ödülü'yle onurlandırıldı.
  • 16

    24 ARALIK 2016

    24 ARALIK 2016
    BM tarafından, Akdeniz'de Libya ile İtalya arasında iki farklı kazada yaklaşık 100 sığınmacının boğulduğu ve Akdeniz'de sığınmacı ölümlerinin bu yıl 5 bini aştığı bildirildi.
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