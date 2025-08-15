24. Dönem PMYO Sınavı giriş belgesi yayımlandı (Polis Akademisi PMYO Sınav yerleri nasıl öğrenilir?)
Polis Meslek Yüksekokul (PMYO) sınav giriş belgelerine yönelik açıklama geldi. 2025 Yılı 24. Dönem PMYO Giriş Sınavına Katılacak Adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı merkezleri ile sınav tarihleri belli oldu. Ayrıca PMYO fiziki parkur talimatının ayrıntıları da paylaşıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokulu'na (PMYO) öğrenci alımına ilişkin süreç devam ediyor. Sınavın gerçekleşmesine kısa bir süre kala sınav giriş belgeleri için yazılı açıklama yapıldı. Yayımlanan duyuruya göre, 24. Dönem PMYO Sınavı giriş belgesi yayımlandı.