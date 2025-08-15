24. Dönem PMYO Sınavı giriş belgesi yayımlandı (Polis Akademisi PMYO Sınav yerleri nasıl öğrenilir?)

Polis Meslek Yüksekokul (PMYO) sınav giriş belgelerine yönelik açıklama geldi. 2025 Yılı 24. Dönem PMYO Giriş Sınavına Katılacak Adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı merkezleri ile sınav tarihleri belli oldu. Ayrıca PMYO fiziki parkur talimatının ayrıntıları da paylaşıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokulu'na (PMYO) öğrenci alımına ilişkin süreç devam ediyor. Sınavın gerçekleşmesine kısa bir süre kala sınav giriş belgeleri için yazılı açıklama yapıldı. Yayımlanan duyuruya göre, 24. Dönem PMYO Sınavı giriş belgesi yayımlandı.

PMYO SNAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar PMYO sınav merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir.

PMYO SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA SAYFASI

SINAV MERKEZİ DUYURUSU

Yayımlanan duyuruda; "2025 Yılı 24. Dönem PMYO Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı işlemleri yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasını başarı ile geçen adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek ileriki bir tarihte Mülakat Sınavı aşamasına katılacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya ile kesici, delici alet ve yanıcı, parlayıcı madde bulundurmamaları gerekmektedir." denildi.

2025 YILI 24. DÖNEM PMYO GİRİŞ SINAVI FİZİKİ YETERLİLİK PARKURU TALİMATI

Polis Akademisi tarafından yayımlanan duyurularda parkur sürecine ilişkin de bilgi verildi.   Adayların başarılı sayılabilmeleri için oluşturulan parkuru erkek adayların 48 saniyede, kadın adayların ise 51 saniyede tamamlamaları gerekiyor.

Fiziki yeterlilik parkurunu 40 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan erkek adaylar ile 43 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan kadın adaylar 100 tam puan alırlar. Fiziki yeterlilik sınavı sonucunda 60 puanın altında alan adaylar PMYO Giriş Yönetmeliği gereği başarısız sayılırlar. Fiziki yeterlilik sınavında 60 puanın altında alan adaylara “0” sıfır puan verilir. Fiziki yeterlilik sınavı komisyonu, başarısız adaylar hakkında “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verir ve başarısız adaylar mülakat sınavı aşamasına geçemezler.

