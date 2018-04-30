Radyo ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatlerinde ancak YSK tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.