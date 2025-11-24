24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları 2025: Geleceğe ışık tutan öğretmenlerimize özel yeni, kısa, güzel ve anlamlı sözler
24.11.2025 09:37
Tuğba Öztürk
Her yıl büyük bir coşku ve minnetle kutladığımız 24 Kasım Öğretmenler Günü, geleceğimizin mimarı olan öğretmenlerimize şükranlarımızı sunmak için en özel fırsattır. Bu anlamlı günde, hayatımıza dokunan, bize ilham veren ve yol gösteren değerli öğretmenlerimize gönderebileceğiniz en yeni, en güzel, en anlamlı ve kısa mesajları sizler için derledik. İşte 2025 yılına özel, sevgi ve saygı dolu mesajlar içeren en güzel Öğretmenler Günü mesajları.
24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları, her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok aranan konulardan birisi haline geldi. Geleceğimize ışık tutan öğretmenlerimize, sevgi ve saygımızı ifade edebileceğimiz bu özel gün için en güzel, kısa, anlamlı ve yeni Öğretmenler Günü mesajlarını sizler için derledik. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI 2025
"Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bilgiyi ve umudu yeşerten tüm öğretmenlerin, Öğretmenler Günü kutlu olsun."
"Cumhuriyetin öğretmeni bilimin ışığını yurdun dört bir yanına taşır. Her sınıfta ve her çocuğun gözünde bir geleceği büyütür. Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlarım".
“Yurdumuzun dört bir yanında gönül vererek görev yapan öğretmenlerimiz, milletimizin istikbali, devletimizin kudreti ve Türkiye Yüzyılı idealimizin en güçlü mimarlarıdır. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.”
"Öğretmenler, medeniyetin gerçek kurucuları ve insanlığın ilerlemesini sağlayan rehberlerdir. Onların öğrettiği her bilgi, bir toplumun geleceğini şekillendiren en güçlü ışıktır. Tüm öğretmenlerin bilgiyle yoğrulmuş emeklerine minnetle, Öğretmenler Günü’nü kutluyorum."
"Bir ülkenin geleceği öğretmenlerin yetiştireceği insanların elindedir. İşte bu yüzden bütün öğretmenler, geleceği aydınlatan kandiller gibidirler. Tüm Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü Kutlu Olsun..."
"“Öğretmenler! Cumhuriyet sizden; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.”
"Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, gelecek nesillere ışık olan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun."
"Bugün, bir kalemi umut yapan, bir sözü ışığa dönüştüren, bir çocuğun dünyasına sonsuz ufuklar açan tüm öğretmenlerimizin günüdür. Emekleri görünmeyen ama etkileri ömür boyu süren bu kutlu mesleğin neferleri… İyi ki varsınız."
“Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ’ün “Yeni nesil, sizlerin eseri olacaktır” sözleriyle anlam kazanan bu özel günde, geleceğimizi şekillendiren tüm fedakar ve kıymetli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.”
"Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Emeklerine, sabırlarına, yarınlarımızı inşa eden güçlerine sonsuz teşekkürler…"
"Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. Başta, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun."
“Bugünü bize armağan eden başöğretmenimiz Atatürk'e şükranlarımızı sunuyor, büyük minnetle ve saygıyla anıyoruz.. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.”
"Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün vurguladığı üzere; "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştiren", bugünü öğretmenler günü olarak kabul eden tüm öğretmenlerin gününü kutlarım."
"Hayatımıza bilgi, değer ve yön katan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü içtenlikle kutluyorum."