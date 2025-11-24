24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları 2025: Geleceğe ışık tutan öğretmenlerimize özel yeni, kısa, güzel ve anlamlı sözler

"Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bilgiyi ve umudu yeşerten tüm öğretmenlerin, Öğretmenler Günü kutlu olsun."

"Cumhuriyetin öğretmeni bilimin ışığını yurdun dört bir yanına taşır. Her sınıfta ve her çocuğun gözünde bir geleceği büyütür. Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlarım".

“Yurdumuzun dört bir yanında gönül vererek görev yapan öğretmenlerimiz, milletimizin istikbali, devletimizin kudreti ve Türkiye Yüzyılı idealimizin en güçlü mimarlarıdır. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.”