24 kişiye mezar olan Sulayıcı Apartmanı'nda kolon kesildi mi?

"SZ22 KOLONU TESPİT EDİLEMEMİŞTİR"

Raporda, binanın statik projesinde yer alan 50x50 santimetre ebadındaki kolonlardan birinin olmadığı belirtilerek, "Teknik heyetimiz tarafından Google Maps üzerinden yapılan kontrolde iş yerinde SZ22 kolonu tespit edilememiştir. Binanın enkaz görünümü incelendiğinde, yapının SZ22 kolonunun bulunduğu bölgeye doğru yıkıldığı görülmektedir. Bu durum da statik projede dikkate alınan kolonun veya üst katlarla birlikte kolonların bulunmadığı kanısını doğrulamaktadır. 2017 yılında yapıda çatı tadilatı yapılmış, daha sonraysa çatıda oluşturulan 4 bağımsız bölüme 3194 sayılı İmar Kanunu'nun geçici 16'ncı maddesi doğrultusunda 6 Ağustos 2018 tarihli yapı kayıt belgeleri düzenlenmiştir. Yapılan dosya incelemesinde binanın yıkımının asli nedeninin statik projede SZ22 olarak isimlendirilen 50x50 santimetre kesit boyutlarındaki kolonun, inşaat sırasında yapılmaması veya sonradan zemin ve asma katta kesilmesi olduğu, tali nedeninin ise binada sonradan çatı bölümünde yapılan bağımsız bölümlere ait yük artırımı olduğu kanaatine varılmıştır." denildi.