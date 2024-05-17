24 kişiye mezar olan Sulayıcı Apartmanı'nda kolon kesildi mi?
Kahramanmaraş'ta ilk depremde yıkılan ve 24 kişiye mezar olan Sulayıcı Apartmanı davasında, binayı yaptıran, zemin katta traktör galerisi bulunan ve kolon kestiği iddiasıyla hakkında 618 yıla kadar hapis cezası istenen Mahmut Sulayıcı, binada kolon kesme işleminin olmadığını iddia etti. Bilirkişi raporunda ise SZ22 kolonunun tespit edilemediği yer almıştı.
Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde yüzlerce apartman yıkıldı.
Mehmet Akif Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki Sulayıcı Apartmanı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ilk depremde yıkıldı.