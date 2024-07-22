24 saatlik su kesintisi! Son 10 yılda isale hattında 3 binin üzerinde patlama oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 2 gün içerisinde 3'üncü kez ana su isale hattında meydana gelen patlamada nedeniyle 4 mahallede 24 saatlik su kesintisi yaşandı. Son 10 yılda Bodrum Yarımadası genelinde, isale hattında 3 binin üzerinde patlama olduğu bildirildi.

24 saatlik su kesintisi! Son 10 yılda isale hattında 3 binin üzerinde patlama oldu - 1

Bodrum'da 2 gün içerisinde Akyarlar ve Yahşi mahallelerinin ardından dün akşam saatlerinde Ortakent Mahallesi’nden geçen ana su isale hattında bir patlama daha oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

24 saatlik su kesintisi! Son 10 yılda isale hattında 3 binin üzerinde patlama oldu - 2

Yolda büyük bir çukur oluşurken, kaldırım yarıldı. Patlamayla birlikte tonlarca su boşa aktı.

24 saatlik su kesintisi! Son 10 yılda isale hattında 3 binin üzerinde patlama oldu - 3

Bölgeye ulaşan belediye ekipleri onarım çalışması başlatılırken, çukur içerisindeki su tahliye edildi.

24 saatlik su kesintisi! Son 10 yılda isale hattında 3 binin üzerinde patlama oldu - 4

Patlamalar nedeniyle Ortakent, Yahşi, Gürece ve İslamhaneleri mahallerinde 24 saatlik su kesintisi meydana geldi.

24 saatlik su kesintisi! Son 10 yılda isale hattında 3 binin üzerinde patlama oldu - 5

Bodrum'da son 1 ay içerisinde 9 büyük isale hattı patlarken, son 10 yılda ise 3 binin üzerinde ana isale hatlarında patlama olduğu bildirildi.

24 saatlik su kesintisi! Son 10 yılda isale hattında 3 binin üzerinde patlama oldu - 6
24 saatlik su kesintisi! Son 10 yılda isale hattında 3 binin üzerinde patlama oldu - 7
24 saatlik su kesintisi! Son 10 yılda isale hattında 3 binin üzerinde patlama oldu - 8
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