24 saatlik su kesintisi! Son 10 yılda isale hattında 3 binin üzerinde patlama oldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 2 gün içerisinde 3'üncü kez ana su isale hattında meydana gelen patlamada nedeniyle 4 mahallede 24 saatlik su kesintisi yaşandı. Son 10 yılda Bodrum Yarımadası genelinde, isale hattında 3 binin üzerinde patlama olduğu bildirildi.
Bodrum'da 2 gün içerisinde Akyarlar ve Yahşi mahallelerinin ardından dün akşam saatlerinde Ortakent Mahallesi’nden geçen ana su isale hattında bir patlama daha oldu.