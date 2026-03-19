YouTube'un en çok takip edilen isimleri arasında yer alan Enes Batur'un 3 yıl aradan sonra yüklediği video ile 24 saatte 6 milyon lira kazandığı iddia edildi. Son olarak uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest kalan Batur, iddialara yanıt verdi, bu rakamın gerçeği yansıtmadığını söyledi, gerçek gelirini açıkladı.