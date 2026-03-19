24 saatte 6 milyon lira kazandığı iddia edildi. Enes Batur gerçek gelirini açıkladı
19.03.2026 14:17
Son Güncelleme: 19.03.2026 14:32
NTV - Haber Merkezi
YouTube'un en çok takip edilen isimleri arasında yer alan Enes Batur'un 3 yıl aradan sonra yüklediği video ile 24 saatte 6 milyon lira kazandığı iddia edildi. Son olarak uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest kalan Batur, iddialara yanıt verdi, bu rakamın gerçeği yansıtmadığını söyledi, gerçek gelirini açıkladı.
Ünlü YouTuber Enes Batur, 3 yıl aradan sonra YouTube'a geri döndü.
Video platformunda en çok takip edilen fenomenler arasında yer alan Batur'un "Hayattayım" isimli videosu ilk 24 saatte 10 milyon izlenmeye ulaştı. 5 gün önce yüklenen video toplam 14 milyon izlendi.
"BİR GÜNLÜK KAZANCI 6 MİLYON LİRAYI BULDU" İDDİASI
Batur'un yıllar sonra yeni yüklediği video ile günlük 6 milyon lira kazandığı iddia edildi.
Bazı haber sitelerinde YouTube reklamlarından 2 milyon lira, bağışlardan 1,5 milyon lira ve sponsorluklardan 2,5 milyon lira ile genç YouTuber'ın günlük 6 milyon TL kazandığı öne sürüldü.
BATUR'DAN İDDİALARA YANIT
Batur, "Etrafta büyük bir yalan haber dolaşıyor." diyerek kazancıyla ilgili iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.
"24 saatte 6 milyon TL kazandı" haberlerine ilişkin "Benim bundan neden haberim yok." diyen Batur, "Tabii ki doğru değil." dedi.
81 BİN LİRA
Bağışlardan ne kadar kazandığını da açıklayan ünlü YouTuber, 81 bin 193 TL kazandığını söyledi.
17 buçuk milyon aboneye ulaşan Batur, son videosundan sonra 800 bin yeni abone kazandığını da dile getirdi.
DEPRESYONA GİRDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Batur, son yüklediği "Hayattayım" videosu ile yaşadığı zorlu süreci anlatmış "Hayat amacımı kaybettim. Benim amacım YouTube videosu çekmek ve arkadaşlarımla birlikte üretmekti." ifadelerini kullanmıştı.
İlişkisi bittikten sonra uzun süre yalnız kaldığından söz eden Batur, "Aylarca kimseyle konuşmadım. Çok kötü bir döneme girdim, depresyona girdim. Kalbini kırdığım insanlardan tek tek özür diliyorum.” demişti.
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomenine yurt dışına çıkış yasağı verilmişti.
ENES BATUR KİMDİR?
Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998 Ankara doğumlu, Türk YouTuber ve oyuncu.
YouTube'da paylaştığı bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki incelemeleriyle tanınan Enes Batur'un Youtube kanalında şu an 17,5 milyon takipçisi bulunuyor.