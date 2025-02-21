24 Şubat Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi olacak? Pazartesi günü kar tatili devam edecek mi?

Megakent İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı bölge bölge etkisini artırmaya devam ediyor. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının ardından İstanbul Valiliği, 20-21 Şubat tarihlerinde okulların tatil olması kararını almıştı. Avrupa ve Anadolu Yakası’nda bölge bölge kar yağışı devam ediyor. Ekipler, ana yolların kapanmaması için tüm hazırlıklarını yaparken çalışmalar devam ediyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışan, İstanbul’da kar yağışının cuma günü daha sık görüleceğinin altını çizdi. Öğrenci, öğretmen ve aileler ise haftanın ilk gününe odaklandı. Peki 24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi olacak? İşte, eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin son gelişmeler…

24 Şubat Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi olacak? Pazartesi günü kar tatili devam edecek mi? - 1

İstanbul’da perşembe ve cuma günü okulların tatil olması kararı alınırken yurt genelinde etkili kar yağışı devam ediyor. Özellikle İstanbul’da kar yağışının tipi şekline yaşanması beklenirken hafta sonu da tahminlere göre kar yağışı devam edecek. Üç gün boyunca sürmesi beklenen kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için İstanbul’da ve diğer illerde ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Okulların tatil olmasına ilişkin kararlar, o ilin valilikleri tarafından alınıyor. Hava durumu tahminleri, ulaşım ve diğer faktörler dikkate alınarak okulların tatil olmasına karar veriliyor. Milyonlarca İlkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin eğitim aldığı megakent İstanbul’da ise özellikle cumartesi günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Peki İstanbul’da Pazartesi günü okullar tatil mi olacak? İşte, kar tatiline ilişkin detaylar…

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24 Şubat Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi olacak? Pazartesi günü kar tatili devam edecek mi? - 2

İSTANBUL’DA PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul’da perşembe ve cuma günü eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilirken cumartesi ve pazar günü öğrenciler, haftalık tatilllerini yapacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre İstanbul’da cumartesi günü yoğun kar yağışı bekleniyor.

24 Şubat Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi olacak? Pazartesi günü kar tatili devam edecek mi? - 3

Pazartesi günü de okulların tatil olmasına ilişkin resmi bir açıklama veya duyuru bulunmuyor. İstanbul Valiliği, okulların tatil olması kararını alırken ulaşım, hava durumu tahminleri ve diğer birçok faktörü dikkate alıyor. Yapılacak değerlendirmelerin ardından okulların durumuna ilişkin açıklama yapılacak. 

24 Şubat Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi olacak? Pazartesi günü kar tatili devam edecek mi? - 4

CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK

İstanbul’da Çarşamba günü başlayan kar yağışı, cuma günü etkisini hissettirmeye devam ediyor. Kar yağışının üç gün boyunca sürmesi beklenirken pazartesi günü etkisini yitirmesi bekleniyor. Salı günü ise İstanbul’da buzlanma bekleniyor.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, açıklamasında İstanbul’da kar yağışı için cuma gününe vurgu yaparken, kar yağışıyla birlikte fırtına çıkacağını aktardı. Pazar günü kar yağışının etkisini azaltacağını ifade eden Dilek Çalışkan “ “Kar yağışı pazar günü Anadolu Yakası ve boğaz hattında daha etkili olacak.” diye konuştu.

24 Şubat Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi olacak? Pazartesi günü kar tatili devam edecek mi? - 5

34 İLDE OKULLAR TATİL OLDU

21 Şubat cuma günü, yurt genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle toplam 34 okulda eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. Öğrenci nüfusunun en fazla olduğu İstanbul’da okullar tatil olurken Ankara ve İzmir gibi illerde eğitim öğretim faaliyetleri devam ediyor. Kar tatili olan iller ise şu şekilde;

İstanbul, Bursa, Muş, Ordu, Sinop, Şırnak, Iğdır, Giresun, Ağrı, Malatya, Hakkari, Rize, Ardahan, Kars, Bartın, Bolu, Erzincan, Bitlis, Elazığ, Bingöl, Yozgat, Artvin, Düzce, Van, Kastamonu, Çanakkale, Tokat, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Sivas, Çorum, Konya, Bayburt

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