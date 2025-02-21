24 Şubat Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi olacak? Pazartesi günü kar tatili devam edecek mi?
Megakent İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı bölge bölge etkisini artırmaya devam ediyor. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının ardından İstanbul Valiliği, 20-21 Şubat tarihlerinde okulların tatil olması kararını almıştı. Avrupa ve Anadolu Yakası’nda bölge bölge kar yağışı devam ediyor. Ekipler, ana yolların kapanmaması için tüm hazırlıklarını yaparken çalışmalar devam ediyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışan, İstanbul’da kar yağışının cuma günü daha sık görüleceğinin altını çizdi. Öğrenci, öğretmen ve aileler ise haftanın ilk gününe odaklandı. Peki 24 Şubat Pazartesi okullar tatil mi olacak? İşte, eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin son gelişmeler…
İstanbul’da perşembe ve cuma günü okulların tatil olması kararı alınırken yurt genelinde etkili kar yağışı devam ediyor. Özellikle İstanbul’da kar yağışının tipi şekline yaşanması beklenirken hafta sonu da tahminlere göre kar yağışı devam edecek. Üç gün boyunca sürmesi beklenen kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için İstanbul’da ve diğer illerde ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Okulların tatil olmasına ilişkin kararlar, o ilin valilikleri tarafından alınıyor. Hava durumu tahminleri, ulaşım ve diğer faktörler dikkate alınarak okulların tatil olmasına karar veriliyor. Milyonlarca İlkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin eğitim aldığı megakent İstanbul’da ise özellikle cumartesi günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Peki İstanbul’da Pazartesi günü okullar tatil mi olacak? İşte, kar tatiline ilişkin detaylar…